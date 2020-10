Aunque entre los 2 y los 3 años es la edad en que los niños empiezan a controlar sus esfínteres, no debes presionarlos para que dejen el pañal

Una pregunta muy recurrente entre los papás primerizos suele ser, ¿Cuándo un bebé debe dejar el pañal? Y es que claro, esto implica muchos gastos y una rutina desgastante de estar cambiándole el pañal a nuestros pequeños. Además de que en ciertas guarderías o kinders exigen que el niño ya no ocupe pañal para que pueda entrar lo que causa presión para padres e hijos.

¿Cuándo realmente un bebé debe dejar el pañal?

De acuerdo a un estudio llevado a cabo por investigadores de la Universidad de Guayaquil, Ecuador, lo normal es que los niños puedan controlar el esfínter anal a los 2 años. La orina diurna puede controlarse entre los 2 años y medio y los 3, mientras que la nocturna puede tardar un poco más. No obstante, la madurez neurológica no es suficiente. También tiene que haber maduración física y emocional, que no necesariamente ocurren de forma simultánea.

No se debe presionar al niño para que deje el pañal

Cuando se presiona mucho a un niño para que deje el pañal diurno, se puede demorar el momento en el que logre dejar el pañal nocturno. La presión excesiva que pueden generar padres y maestros para que el niño deje el pañal puede dañar el aprendizaje asociado al control de esfínteres, como señala un estudio llevado a cabo por profesionales del Instituto Tecnológico Cordillera. Además, los pequeños pasan malos ratos que son contraproducentes. Por lo que se recomienda a los padres no alarmarnos cuando este aprendizaje se demora, se atasca o si nuestro hijo tiene periodos de retroceso. Lo mejor es respetar el ritmo de desarrollo del pequeño.

¿Cómo hacer que mi bebé deje el pañal?

Si bien es muy importante no presionar a tu hijo a dejar el pañal, si puedes ayudarlo a que lo deje con mayor facilidad, la Academia Americana de Pediatría (AAP) presenta 9 consejos para que tu bebé deje el pañal con más facilidad.

1. Sesiones para familiarizarse con el baño: Cuando creas que es el momento adecuado para que tu pequeño comience a controlar sus esfínteres, dedica un tiempo para hacer visitas al baño, cuando estén en casa, deja que tu hijo haga todo con normalidad, pero cada quince minutos ponlo en la bacinica o en el inodoro.

2. Andar un tiempo desnudo: Que tu hijo ande desnudo o sin pañal, cambiará las cosas. Al darse cuenta que no tiene pañal donde hacer sus necesidades, buscará un lugar para "depositarlas". Este es el momento para enseñarle la bacinica.

3. Premialo con forme avance: Darle una golosina o buenos incentivos cuando use la bacinica lo motivará a seguir haciéndolo.

4. Anímalo: Cuando tu hijo haga bien las cosas no te olvides de felicitarlo y mostrarle cariño, entre más gente lo felicite porque dejar el pañal más se sentirá motivado.

5. Informa en la escuela: Si tu hijo ya acude a la escuela informa que está en proceso de dejar el pañal.

6. Enséñale como se hace: Los niños son muy visuales, lo ideal es que aprendan a hacer este tipo de actividades imitando.

7. Cosas para viaje: Si van a pasar un tiempo fuera de casa, ten en cuenta que necesitarán ropa de recambio. Si el niño está aprendiendo, debe tener todo a su disposición para hacerlo.

8. Limitar las bebidas antes de irse a dormir: Intentar que tu hijo no beba nada al menos una hora antes de irse a la cama, ayudará a que se mantenga seco toda la noche.

9. Procura libros relacionados al tema: Hay libros muy visuales para que el pequeño aprenda a ir al baño, pero también hay para los padres que están intentando ayudarlos en su desarrollo.

¿Cuándo realmente un bebé debe dejar el pañal? Aunque entre los 2 y los 3 años es la edad en que los niños empiezan a controlar sus esfínteres, no debes presionarlos para que dejen el pañal, pero sí puedes ayudarlos siguiendo los consejos de los expertos.

