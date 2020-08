¿Cuál es la forma de explicarle a un niño la ausencia de su padre?

Explicarle a un niño la ausencia de su padre no es fácil, pero es necesario para evitar heridas emocionales que afecten su vida

Cuando los padres se divorcian o por distintas circunstancias la mujer debe criar a su hijo como madre soltera, los pequeñitos preguntan por su papá en algún punto de su vida, lo que, sin duda, no es nada fácil. Por ello, te compartimos algunos consejos de los expertos para explicarle a un niño la ausencia de su padre de forma correcta.

La ausencia de un padre puede causar muchas heridas emocionales que incluso, definen el tipo de pareja que el niño tendrá en el futuro, así que se debe prestar mucha atención a la forma en que se aborda el tema, pensando siempre en el bienestar del pequeño.

¿Cómo explicarle a un niño la ausencia de su padre? No es sencillo ni cómodo, pero en determinado momento será necesario. Toma nota de algunos puntos que tal vez puedan ayudarte a comprender y manejar con el debido cuidado este tema delicado.

Muchas familias en las que la mujer se hace cargo de todos los cuidados de los hijos suelen ser consecuencia de un divorcio o separación, aunque son diversas las circunstancias por las que un padre puede estar ausente. En cualquier caso, expertos de Mayo Clinic señalan que es importante hablar con los niños sobre los cambios que enfrentarán y si nunca conocieron a su padre, será indispensable seguir las siguientes recomendaciones:

1. Deja que tu hijo haga la pregunta

Abordar el tema es importante pero tampoco debes forzarlo, así que lo mejor es esperar a que el pequeño haga la pregunta sobre dónde está su padre. Una vez que lo haga, dedícale el tiempo, la claridad y, sobre todo, la objetividad para explicarle todas las dudas e inquietudes que tenga al respecto.

2. Toma en cuenta su edad

Es muy importante respetar la edad y la situación emocional del niño al momento de hablar sobre la ausencia de su padre, así que evita transmitirle los malos momentos y usa términos sencillos y empáticos para explicarle. No te enojes porque haga la pregunta, es algo normal y necesario en su vida, así que cada vez que quiera saber algo, sé paciente y cuéntale las cosas.

3. Habla con la verdad

Explicarle a un niño la ausencia de su padre requiere contarle las cosas tal como sucedieron, pero sin agregar juicios de valor ni tampoco crear expectativas alejadas de la realidad. Es decir, si la relación con el padre de tu hijo no terminó de la mejor manera y todavía sientes enojo o resentimiento, es probable que le transmitas esa percepción al pequeño, lo que es incorrecto. Recuerda que, como madre, te corresponde asumir tu parte de la responsabilidad y dejar que tu hijo construya su propia percepción.

4. Ponte de acuerdo con tu familia

Otro punto importante al explicarle a un niño la ausencia de su padre es asegurarte de que todos en la familia tienen la misma versión de los hechos, pues de nada sirve que tú le digas una cosa y sus abuelos o tíos le cuenten versiones totalmente diferentes o peor, que solo le hablen pestes de su papá.

5. Recuerda que el bienestar de tu hijo es lo más importante

La imagen que le des a tu hijo sobre su papá no es cualquier cosa, ya que es definirá en gran parte el concepto de familia que tenga en su cabeza y hasta influye en la pareja que elegirá en el futuro, así que no seas cruel ni vengativa, toma en cuenta que lo que dices no afecta a tu ex pareja, sino al niño. Evita denigrar la figura paterna o pintarlo como alguien perfecto e inalcanzable. Simplemente cuenta las cosas tal y como fueron de manera madura y tranquila.

Finalmente, déjale claro a tu hijo que él no hizo nada malo y que no es su culpa la ausencia de su padre, explícale que por distintas circunstancias no está presente pero que te tiene a ti como su madre y que siempre contará contigo.

