Consecuencias de sobreproteger a tus hijos

¿Cuidas en exceso a tus hijos? Te decimos algunas de las consecuencias de la sobreprotección en el desarrollo de los niños

MELISSA SIERRA 08/09/2020

08/09/2020 17:40 hrs.

La mayoría de los padres se vuelven protectores de sus hijos desde el momento en que nacen, sin embargo, en algunos casos esa protección puede volverse excesiva, lo que los convertiría en padres sobreprotectores.

Cuando un padre es sobreprotector, es probable que el desarrollo de su hijo se vea afectado, pues el exceso de protección perturbara su capacidad de tomar decisiones y la manera en la que actúan de manera social, familiar y escolar.

De acuerdo con la psicóloga Rosa Armas, de Psicólogo en Casa, algunas de las consecuencias de sobreproteger a los hijos son:

-Tendrán más miedo

Un niño al que se le ha protegido de cualquier cosa que pudiera hacerle daño, no se le ha permitido aprender cómo enfrentar situaciones de peligro, lo que hará que desarrolle más miedos que los normales durante sus distintas etapas de desarrollo.

El miedo provocado por la sobreprotección es una actitud que puede mantenerse hasta la adultez, por lo que los hijos de padres sobreprotectores llegarán a ser adultos con múltiples temores.

-Baja tolerancia a la frustración

Los padres sobreprotectores suelen brindar a sus hijos todo lo que necesitan, desde lo básico como ropa y alimento, hasta cosas materiales innecesarias, así como toda la ayuda que necesiten con tal de que no fallen o sufran.

Esto provocará que los menores no aprendan que las cosas no siempre saldrán como ellos esperan y que no siempre se puede tener lo que se quiere, lo que los hará poco tolerantes a la frustración, desde su desarrollo hasta la etapa adulta.

-Podrían ser niños tiranos

Al tener un excesivo respaldo paterno, los niños de padres sobreprotectores pueden convertirse en niños tiranos, los cuales creerán tener el derecho de hacer cualquier cosa que les plazca sin ninguna represalia.

Los niños tiranos son sumamente desobedientes con sus padres, así como sus maestros y cualquiera de sus cuidadores, además de que pueden tener conductas agresivas con otros niños o familiares.

-Menor desarrollo de sus habilidades

Los padres sobreprotectores suelen ayudar a sus hijos de sobremanera, tanto en tareas escolares, al relacionarse con otras personas o como en la toma de decisiones, lo que no les permitirá desarrollar de forma correcta muchas de sus habilidades y capacidades.

Además, si el padre sobreprotector hace todo por su hijo, el niño tomará una actitud cómoda y pasiva en la que no querrá aprender ni realizar cosas.

-Serán adultos dependientes

Debido a la sobreprotección durante todo su desarrollo, los hijos de padres sobreprotectores tienden a ser adultos dependientes, tanto con sus padres como con cualquier persona con la que decidan compartir su vida.

Esto se debe en gran parte porque crecen con la necesidad de que alguien les resuelva sus cosas, además de que en caso de estar solos podrían tener una autoestima baja.

