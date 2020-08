Saber con qué sueñan los bebés y a qué edad empiezan a hacerlo es una de las dudas más frecuentes de los padres, especialmente los primerizos

18/08/2020 13:14 hrs.

¿Te has preguntado con qué sueñan los bebés y a qué edad empiezan a hacerlo? Esta duda podría no parecer muy importante, pero lo cierto es que muchos padres se lo plantean y algunos estudios tienen la respuesta.

Seguro que cuando ves a tu bebé dormir profundamente, te preguntas si sueña contigo o con las cosas que hay en su entorno y para saberlo, investigadores estudiaron la actividad cerebral y los movimientos oculares en los bebés.

El sueño profundo, que es cuando ocurren los sueños, es especialmente importante para los bebés, ya que se generan conexiones neuronales que son fundamentales para su desarrollo cognitivo, pero ¿con qué sueñan y desde qué edad empiezan a hacerlo? Aquí tenemos la respuesta de los expertos.

¿Con qué sueñan los bebés y a partir de qué edad?

Estudios de la Asociación Española de Psiquiatría del Niño y el Adolescente, revelan que los bebés sí sueñan, aunque generalmente comienzan a hacerlo a partir de los 18 meses de edad. No obstante, algunas investigaciones también señalan que es posible que comiencen a soñar desde la etapa fetal, es decir, desde que están en el vientre materno.

Conocer exactamente con qué sueñan los bebés no es posible ya que ellos mismos no pueden decirlo, pero los expertos opinan que es posible que vean imágenes relacionadas con sus experiencias del día, como sus padres, sus mascotas o hasta sus juguetes. Otro hallazgo importante es que las pesadillas o los sueños feos se presentan hasta los tres años y por ello, es recomendable que se cuide que el pequeño duerma en un ambiente tranquilo y silencioso para que su descanso no se perturbe y no tengan este tipo de sueños desagradables.

¿Cómo sueñan los bebés? En los pequeñitos, el ciclo de sueño se divide en dos fases: NO-REM y REM. La primera fase tiene como finalidad reponer la energía del bebé y suele durar entre 90 y 110 minutos, mientras que la segunda etapa, se caracteriza por un sueño más profundo, con una duración mayor a dos horas y donde hay más posibilidad de tener sueños o pesadillas. La fase REM también desempeña una labor en el desarrollo de los procesos de atención y memoria, así como la consolidación del aprendizaje. De acuerdo con Webconsultas, si un bebé no tiene suficiente sueño REM, sufrirá consecuencias negativas en su desarrollo cognitivo y si le falta sueño NO REM, hay retraso en su crecimiento y falta de sueño.

¿Por qué un bebé se mueve mucho al dormir?

Otra de las preocupaciones de los padres, además de saber con qué sueñan los bebés y a partir de qué edad, es conocer lo que significan los movimientos que hace el pequeñito mientras duerme. Durante las primeras semanas de vida, es posible notar que el bebé hace muecas y gestos al dormir, incluso pueden agitar sus bracitos y piernitas con brusquedad.

Pero antes de pensar que está teniendo una pesadilla, lo que como ya mencionamos no es posible hasta los tres años, es importante que sepas que se trata de mioclonías neonatales, unos movimientos durante el sueño que suelen durar entre 10 y 20 segundos y que desaparecen a partir del tercer mes de vida de los bebés, de acuerdo con la Sociedad Argentina de Pediatría. No afectan el descanso del pequeño ni tampoco tienen consecuencias sobre su desarrollo neurológico, así que no hay nada de qué preocuparse al detectarlos.

En cualquier caso, será fundamental que te asegures de que tu bebé duerme en las condiciones óptimas para tener un buen descanso, así que cuida que tenga ropita abrigadora y ponlo en su cunita sin ningún juguete, almohada u oso de peluche para evitar accidentes. Lo ideal es que los bebés no duerman en habitaciones solos por lo menos hasta los seis meses de edad, así que pon cerca de tu cama su cuna o moisés.

