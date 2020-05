Complicaciones al afrontar el posparto en la pandemia por covid-19

Especialistas advierten que vivir el posparto en la pandemia incrementa la soledad y los sentimientos de desesperanza en las mamás recientes

SUSANA CARRASCO

SUSANA CARRASCO 14/05/2020

14/05/2020 14:26 hrs.

La recuperación después del parto, también conocido como posparto o puerperio, es uno de los momentos más vulnerables para la mujer, pues presenta muchos desafíos físicos y emocionales. Pasar por esto en medio de la pandemia por covid-19 puede hacerlo aún más complejo y expertos advierten que de no tomar en cuenta algunas medidas, el aislamiento puede incrementar el riesgo de una depresión posparto.

Si acabas de tener a tu bebé y te sientes un poco insegura por toda la situación que estamos viviendo, te damos algunos consejos para afrontar esta etapa de la mejor manera.

Posparto en la pandemia de covid-19

Atravesar las primeras semanas de posparto en medio del aislamiento no es nada fácil. Esta etapa representa mucha vulnerabilidad para la mujer y la soledad que imponen estos tiempos de pandemia, sin duda agrava la situación.

Así lo cuenta a El País una mamá cuyo bebé llegó al mundo unos días antes de que se decretara el estado de alarma en España.

"Empiezo a ver errores donde antes no creía que los tenía, a tener dudas constantes y a sentirme bastante sola. Estar en un espacio tan pequeño lo hace más difícil aún. Se suma a que soy muy familiar y aunque hagamos videollamadas, el contacto no existe. Echo de menos un abrazo de mi madre y que me diga que esté tranquila, que lo estoy haciendo bien", dice la recién madre, Alba.

No es nada raro que ella y otras cientos de mamás se sientan de esa manera al afrontar el posparto en la pandemia, pues de acuerdo a Ibone Olza, psiquiatra infantil y perinatal, una mujer que acaba de tener un bebé necesita no solo la compañía y el apoyo de su pareja, también el de otras madres expertas, como su propia madre, sus tías, abuelas o amigas.

TAMBIÉN LEE: 10 errores comunes de los padres primerizos con su bebé

La falta de esta red de apoyo social puede complicar mucho el panorama, especialmente para aquellas mamás primerizas que tienen muchas más dudas e inseguridades.

Pero no solo eso, la soledad, la falta de contacto con otras madres o simplemente de una platica con una amiga, puede ser el escenario perfecto para que se desarrolle una depresión posparto.

"La soledad es un factor de riesgo para la depresión materna en el posparto, un momento en el que la mujer debe estar bien acompañada", indica la experta.

El aislamiento por la cuarentena además puede poner a la mujer en ambientes desfavorables como hogares con parejas violentas, el cuidado de los hijos menores o familiares que brindan muy poco apoyo.

En ese sentido, Iliana Paris, psicóloga perinatal, advierte que estas situaciones están haciendo que muchas madres recientes estén viéndose desbordadas al no poder contar con sus familiares, no poder salir a pasear con sus bebés ni realizar visitas al pediatra.

A eso se suma el miedo a contagiarse de covid-19 o a que sus bebés lo hagan, un sentimiento que puede empeorar cuando la pareja tiene que salir a trabajar.

¿Qué hacer al respecto?

Prevenir los efectos secundarios en la salud física y sobre todo emocional del posparto en la pandemia, requiere de hacer un esfuerzo por tener contacto con otras mujeres que estén pasando por el mismo momento y de hablar con alguien sobre los sentimientos que se estén experimentando, de ser posible, hay que llamar al médico y explicarle todos los malestares que podamos tener.

Los psicólogos recomiendan a todas las madres buscar espacios para el cuidado de su salud. Puede ser mediante vídeos, audios o grupos online, de manera que haya mucho contacto con amigas, familiares y otras mujeres que estén en una situación similar. La idea es crearse una tribu aunque sea con videollamadas.

Una de las preocupaciones más importantes de los expertos es que la pandemia puede hacer que haya una menor detección de la depresión posparto, pues de por si ya es un problema al que no se le presta la suficiente atención y ahora, los trastornos emocionales en general se están haciendo a un lado.

Entre los síntomas que pueden alertar una depresión posparto, según el National Institute of Mental Health, se encuentran:

-Sentirse triste, desesperanzada, vacía o abrumada

-Llorar más de lo normal o sin motivo aparente

-Sentir mucha ansiedad

-Tener malhumor e irritabilidad

-Dormir en exceso o no poder dormir

-Problemas para concentrarse

-Sentir enojo o furia

-Perder interés en actividades que antes eran agradables

-Tener problemas para crear un vínculo emocional con el bebé

-Pensar hacerse daño a sí misma o al bebé

Afrontar el posparto no es nada fácil y hacerlo en medio de una pandemia lo complica más, pero no te asustes, siempre hay una solución, acércate a un familiar, amiga o a tu propia pareja y habla de tus emociones. Si los sentimientos son muy abrumadores, ponte en contacto con el médico, es posible que requieras de un tratamiento específico que te ayude a sentirte mejor.

No tengas miedo de pedir ayuda, sentirse triste es normal después de tener un bebé y hay formas de solucionarlo.

SIGUE LEYENDO: Mamás tardan hasta 6 años en recuperar horas de sueño perdido