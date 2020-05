¿Compartes fotos de tus hijos? Peligros de las infancias públicas

Especialistas advierten riesgos de compartir imágenes en redes sociales e Internet; piden proteger la privacidad de los menores y extremar medidas de seguridad

30/04/2020

¿Recuerdas o conservas algunas fotografías de tu niñez?, ¿has hecho una sesión fotográfica con tus hijos? o bien, ¿eres de los padres que comparten fotografías de tus hijos en las redes sociales?

Un estudio publicado por Microsoft muestra que muchos adolescentes se sienten incómodos por las publicaciones que sus padres hacen de ellos en las redes sociales o Internet. En este Día del Niño, reflexionemos acerca de algunas prácticas que comprometen la seguridad y autoestima de los menores para mejorar nuestra convivencia virtual y física, respetando sus derechos.

Lo anterior se obtuvo luego de la aplicación de 12 mil encuestas entre jóvenes de 13 y 17 años de 25 países las cuales demostraron que el 42 por ciento reprobaba los hábitos digitales de sus padres.

Por otro lado, uno de cada diez considera estos hábitos digitales como un problema importante en su vida y dos tercios dice sentirse preocupado por el riesgo para su seguridad.

La vida privada es de los niños, no de los padres: las fotografías en redes sociales

Sí, aunque los padres tengan las mejores intenciones, en realidad se trata de una forma de exposición de los menores en plataformas en las que no han elegido participar y no solamente eso, los pone es peligro y como algunos especialistas en salud mental refieren, los padres terminan por crear una identidad digital para sus hijos, las cuales no corresponde con los que los menores pueden desear.

En ese sentido, mucho se ha hablado de que las redes sociales no son aptas para los menores y que la navegación en Internet debe ser orientada y monitoreada por los padres, pero la realidad es que muchos niños, cuentan con alguna red social, sin autorización o conocimiento de sus padres y aunque no la tengan, el compartir sus fotografías, ya los lleva a la dinámica de los entornos virtuales.

¿Los afectos contra la seguridad y las infancias públicas?

Compartir la vida de los niños en redes sociales recibe el nombre de "sharenting", que proviene de share (compartir) y parenting (paternidad) e incluye la creación de un archivo en las redes sociales de las primeras palabras, sonrisas, pasos o situaciones que los padres consideran importantes en sus vidas y en las de sus hijos o hijas. Es una práctica que resulta tan habitual que ya ha sido incluida en el diccionario Collins.

Las infancias públicas son aquellas que transcurren a través de archivos fotográficos o de vídeo en redes sociales e Internet.

Los especialistas advierten que no ha existido otra generación de menores con infancias tan públicas y lo más probable es que pese a la empatía y lazos afectivos, cuando crezcan, muchos no estén de acuerdo con ello.

También se ha hablado que existen 3 categorías de padres en las redes sociales: los protectores, los orgullosos y los irritados.

Los protectores tienen mayor cautela con la publicación de imágenes de sus hijos.

Al comprometes la seguridad, las infancias públicas también pueden generar otros riesgos como:

- Bullying

- Ciberacoso

- Suplantación de identidad.

Algunos de los principales temores de los menores cuando sus padres comparten sus fotografías o videos es que reciban comentarios incómodos, que se presenten momentos vergonzosos, que la información compartida sea demasiado personal, que se envíen solicitudes de amistad de sus amigos, comentarios públicos o hasta disputas digitales.

Cifras impresionantes y recomendaciones oficiales

Un informe publicado en 2018, con el título "Who Knows What About Me" del Childrens Commisions de Inglaterra reveló que para cuando un niño llega a la edad de 13 años, sus padres ya habrán publicado, en promedio, 1300 fotografías y videos de ellos en sus redes sociales.

Otra cuestión para mencionar es el destino de esas fotos que algún día los padres deciden compartir que vulnera en derecho a la intimidad.

- La Secretaría de Gobernación (Segob) brinda algunas recomendaciones para evitar que nuestras niñas y niños estén en peligro:

- Comparte información solamente con personas de confianza.

- Verifica la privacidad de las redes sociales que utilices, lee detenidamente las políticas del sitio web o red social.

- Publica fotografías que no dañen su autoestima.

- Considera que, al subir fotos íntimas del menor, éstas podrían ser utilizadas para fines desagradables.

- Considera que compartir ubicaciones o imágenes que ayuden a obtenerla, puede ser un alto riesgo.

Salud mental infantil, tan importante como la salud física

Finalmente, se trata de una decisión que implica responsabilidad familiar, conocer los riesgos que implica compartir información o contenido de los hijos, saber de las herramientas de privacidad en redes sociales y como dicen los expertos, preguntarnos: ¿me gustaría a mi o a mi hijo ver este contenido colgado en un cartel en la vida real? Si la respuesta es no, no lo hagas en redes sociales o Internet.

