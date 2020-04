¿Cómo reconocer si los niños están estresados por la pandemia?

No todos se comportan de la misma manera y aquí te decimos cómo ayudarlos.

Los pequeños por lo general suelen ser muy activos: corren, brincan, pintan, se esconden y se divierten con sus amigos jugando con lodo, juguetes o a la pelota, por mencionar algunas actividades. Pero cuando se tienen que aislar en sus casas debido a la pandemia por covid-19, pueden experimentar estrés y no todos reaccionan de la misma manera.

De hecho, un estudio publicado en el Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, que tuvo como finalidad descubrir si los niños que están socialmente aislados al principio de su escolaridad desarrollan problemas de salud mental en la adolescencia temprana, llegó a la conclusión de que los niños que están socialmente aislados experimentan mayores dificultades de salud mental que sus compañeros no aislados.

"Sin embargo, el aislamiento social en niños pequeños no pareció modificar el cambio en su salud mental con el tiempo; más bien, los problemas posteriores experimentados por estos niños parecen reflejar la estabilidad de las dificultades preexistentes", explica esta investigación.

El covid-19 y los cambios en el comportamiento de los niños por el estrés ocasionado por la pandemia:

La American Psychological Association (APA) detalla que los jóvenes de todas las edades, pero especialmente los niños más pequeños, pueden tener dificultades para reconocer y verbalizar cuando experimentan estrés. Sin embargo, lo puedes reconocer mediante cambios en el comportamiento.

¿Cómo puedes reconocer si tu pequeño/a está estresado/a por el aislamiento y la pandemia?

No todos los niños, niñas y adolescentes responden al estrés de la misma manera. Por ello, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), menciona las siguientes reacciones comunes que debes tomar en cuenta para identificar si tu pequeño/a está estresado/a:

+ Llanto excesivo o irritación, además de mayores demandas en las niñas y niños más pequeños.

+ Pueden llegar a volver a comportamientos superados (por ejemplo, accidentes de baño o enuresis).

+ Excesiva preocupación, frustración, nostalgia o tristeza

+ Hábitos alimenticios o de sueño poco saludables

+ Irritabilidad y disrupción de las normas en adolescentes

+ Bajo rendimiento escolar o evitar la escuela

+ Dificultad para concentrarse.

+ Evitar actividades que disfrutaban en el pasado.

+ Presentar dolores de cabeza inexplicables o dolor corporal.

+ Uso de alcohol, tabaco u otras drogas.

¿Por qué debes hablar con los pequeños sobre covid-19?

Porque lo escuchan en su entorno y lo ven en sus redes sociales. El nuevo coronavirus covid-19está presente en todos los medios de comunicación e incluso hay memes sobre el tema. Por ello, es normal que los niños tengan dudas sobre este virus.

Como padre de familia, es importante que desempeñes un papel importante para ayudar a los niños a entender lo que están oyendo de manera honesta, precisa y minimizando la ansiedad o el miedo.

Aquí te dejamos los consejos que dan los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) para hablar con los niños:

+ Permanece tranquilo y tranquilizador: Recuerda que los niños reaccionarán a lo que dices y a cómo lo dices.

+ Muéstrate disponible para escuchar y hablar: Tómate el tiempo para hablar. Asegúrate de que los niños sepan que pueden acudir a ti cuando tengan preguntas. Si no les das esa oportunidad, pueden acudir a otras personas que quizá les mientan o les den información errónea.

+ Evita el lenguaje que pueda culpar a otros y provocar estigma: Recuerda que los virus pueden enfermar a cualquier persona, independientemente de su raza o etnia.

+ Presta atención a lo que los niños ven o escuchan en la televisión, la radio o en línea: Considera reducir la cantidad de tiempo de pantalla enfocado en covid-19. Demasiada información sobre un tema puede provocar ansiedad. De hecho, hay estudios que dicen que las noticias influyen en nuestro estado de ánimo.

+ Proporciona información que sea honesta y precisa: Bríndales información que sea veraz y apropiada para su edad y nivel de desarrollo. Habla con los pequeños sobre cómo algunas historias de covid-19 en Internet y las redes sociales pueden basarse en rumores e información inexacta.