¿Cómo reacciona un bebé en el vientre al fumar en el embarazo?

Fumar en el embarazo no solo aumenta el riesgo de parto prematuro, también tiene un efecto en los movimientos del feto en el vientre

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) detallan que fumar embarazada aumenta el riesgo de defectos de nacimiento o muerte en el bebé por el síndrome de muerte súbita del lactante. Incluso estar cerca del humo del cigarro puede perjudicar al pequeño.

(Foto: Pixabay)

No obstante, hasta ahora no se sabía cuál era la reacción física de un bebé en el vientre cuando su mamá fuma durante el embarazo.

¿Cómo reacciona un bebé en el vientre al fumar?

Un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Durham en Reino Unido y retomado por Bebés y más, confirman que el bebé en el vientre es capaz de percibir cuando su madre fuma, lo que desata una serie de reacciones y movimientos en su cuerpo sorprendentes.

Por medio de ecografías 4D se encontró que los bebés tenían movimientos faciales muy específicos por el contacto de su madre con el tabaco.

(Foto: Pinterest)

Las imágenes muestran una secuencia de movimientos de dos fetos a las 32 semanas de gestación, el primero de una madre fumadora y el segundo de una madre no fumadora.

Bebés con madres fumadoras gesticulan más

Al observar con detalle, se muestra que los bebés de embarazadas fumadoras gesticulan más con la boca y se tocan más la cara, además de que sus movimientos en general son menores a lo que se considera normal durante un embarazo saludable.

Entre las razones de este efecto los investigadores sugieren que el sistema nervioso central del bebé, que controla los movimientos en general y los movimientos faciales en particular, no se desarrolla al mismo ritmo y de la misma manera que en los hijos de madres que no fuman durante el embarazo.

Esto explicaría que, en otros estudios, se encontró que había un retraso en el habla de los bebés expuestos al tabaco durante el embarazo.

Tabaquismo es peor de lo que se piensa en el embarazo

Para hacer el estudio, los investigadores observaron a detalle 80 ecografías realizadas en 4D de bebés, con el fin de evaluar sus movimientos de la boca y las manos. Las exploraciones se hicieron entre las semanas 24 y 36 del embarazo.

Los investigadores afirman que los resultados demuestran que el tabaquismo es todavía más dañino de lo que se pensaba para el desarrollo de los bebés en el vientre materno. La autora del estudio, la doctora Nadja Reissland, del Departamento de Psicología de la Universidad de Durham detalla:

"Los patrones de movimientos faciales del feto difieren significativamente entre los fetos de madres fumadoras y los de madres no fumadoras".

"Nuestros hallazgos apuntan al hecho de que la exposición a la nicotina ´per se´ tiene efectos en el desarrollo por encima de los efectos negativos del estrés y la depresión", agrega.



(Foto: El País)

Por su parte, el profesor Brian Francis de la Universidad de Lancaster en Reino Unido y coautor del estudio destaca que hacen falta más estudios para confirmar los resultados, pero subraya que "la tecnología permite ver lo que antes estaba oculto, revelando cómo el tabaquismo afecta el desarrollo del feto de formas que antes desconocíamos".

Así que no lo dudes, existen muchas razones para dejar de fumar en el embarazo, aunque lo ideal es dejar de hacerlo desde antes de concebir. Así el bebé recibirá más oxígeno, crecerá mejor y la madre tiene menos riesgo de enfermedades y problemas respiratorios.

(Con información de CDC y Bebés y más)