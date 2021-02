Las hemorroides son un mal común durante el embarazo

Las hemorroides son vasos sanguíneos hinchados en y alrededor del ano y la parte inferior del recto, estas son una de las consecuencias negativas más comunes durante el embarazo, suelen ser molestas y muy incómodas, a continuación te diremos cómo evitar las hemorroides durante el embarazo.

¿Cómo evitar las hemorroides durante el embarazo?

La aparición de las hemorroides suele deberse al estreñimiento que también es habitual entre las mujeres gestantes, y si bien no hay fórmula alguna que garantice la prevención de las mismas al 100 por ciento, sí existen consejos que ayudan a limitarlas.

Sigue una alimentación adecuada

Una dieta variada y saludable, rica en alimentos con mucha fibra en su composición, como es el caso de las frutas y las verduras, este es un consejo muy efectivo para combatir el estreñimiento, que a su vez es la manera más eficaz de prevenir las hemorroides.

Reducir la presión anal

Las posturas son muy importantes para proteger la salud durante el embarazo. Lo son para la zona lumbar, para la pancita y también para evitar problemas como las hemorroides. Se recomienda que la mujer embarazada se siente encima de algo blandito para no ejercer la presión habitual de los sillines sobre el perineo. También para dormir es recomendable buscar posturas que reduzcan este impacto en la zona anal.

Ir al baño cuando se necesita

En ocasiones las mujeres suelen aguantarse más de la cuenta para ir al baño a hacer sus necesidades, hecho que durante el embarazo no es nada recomendable hacer porque se puede provocar un tapón que genere a su vez estreñimiento y, por ende, salgan hemorroides a largo plazo.

No practicar deportes como ciclismo

No se recomienda practicar ejercicios como bicicletas en movimiento para evitar caídas que puedan dañar tanto a la mamá como al feto, y en cuanto a las estáticas, si bien el deporte es recomendable, no es esta la mejor opción porque precisamente la postura no es la mejor ya que la zona del perineo está sometida a mucha presión a apoyarse sobre el asiento de la bicicleta.

El ejercicio sí es recomendable, toda actividad física diaria es benéfica para mejorar la circulación del suelo pélvico, y eso puede tener impacto en la prevención de las hemorroides.

Hidratarse de manera adecuada

Beber mucho agua es importante en general, pero más durante el embarazo porque esta es la mejor manera de conseguir que las heces se mantengan blandas y no cueste tanto trabajo defecar.

Recuerda que si sufres de hemorroides o cualquier otro problema durante el embarazo lo mejor será que acudas con un especialista que te de un tratamiento adecuado a tus necesidades.

