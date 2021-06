¿Cómo enfrentar la agresividad en personas mayores?

Los ancianos pueden desarrollar agresividad física (golpear algo o a alguien) o verbal (quejas, insultos, etc). Estos episodios de ira no son normales y requieren de acciones para controlarlo.

(Foto: Freepik)

Es importante tomar en cuenta que cuando una persona mayor se vuelve agresiva, indica que hay sentimientos e inquietudes que no es capaz de expresar de otra manera, como la ansiedad, depresión, cansancio, demencias o una mezcla de varios de esos factores.

Agresividad en personas mayores

En general, este comportamiento puede originarse como consecuencia de problemas como:

-Reducción de la independencia y autonomía

-Problemas con las facultades físicas

-Episodios de estrés, ansiedad o patologías como el Alzheimer

-Deterioro cognitivo, de memoria y desorientación

-Sentimiento de inutilidad

-Rechazo al cambio

(Foto: Freepik)

Una vez que comprendamos las razones detrás de la agresividad en personas mayores podremos actuar de forma adecuada para controlarlo. Puedes comenzar con los siguientes pasos:

1. Demuéstrale que no es frágil ni inútil

Cuando un anciano se siente frágil o inútil en casa, los episodios agresivos pueden ser mucho más frecuentes, así que intenta demostrarle el papel importante que representa para la familia, resalta todo lo que ha logrado y lo que todavía puede aportar.

Permite que realice tareas sencillas en casa, como la jardinería, el paseo de las mascotas pequeñas o la preparación de algunos alimentos. También puede acudir a clases de yoga o tai chi. Si no lo hace a la perfección no lo regañes ni lo critiques, sé paciente y aplaude su esfuerzo.

(Foto: Pexels)

2. Distrae su atención

Cuando empiece a comportarse de manera agresiva, lo mejor es cambiar de tema, distraer su atención y hablarle a la persona mayor de algo cotidiano que le haga feliz.

Pregúntale cómo está o qué ha hecho durante el día, la idea es no darle importancia a sus contestaciones ni provocaciones.

3. No insistas en tener la razón

Su comportamiento estuvo mal, pero la capacidad de pensar con lógica en los ancianos se deteriora con el tiempo, así que no intentes tener una discusión para hacerle entender que no tiene la razón porque es una pérdida de tiempo.

(Foto: Freepik)

El anciano no lo va a entender e insistirle solo aumentará su inestabilidad emocional y su enfado.

4. No te lo tomes personal

La agresividad en ancianos puede manifestarse incluso contra su propia familia y si te ocurre no te lo tomes personal.

No está realmente enojado contigo, sino con su situación de vulnerabilidad, así que no le des importancia ni entres en discusiones. No sirve de nada.

(Foto: Pexels)

El National Institute on Aging en Estados Unidos sugiere hablar siempre con calma y escuchar las preocupaciones y frustraciones de la persona mayor. "Trata de demostrar que entiendes cuando está enojado o tiene miedo", detallan.

5. Busca ayuda profesional

Si los episodios agresivos son cada vez más frecuentes y se vuelven algo incontrolable, lo mejor es acudir con cuidadores profesionales que conozcan el comportamiento en la tercera edad y puedan sobrellevarlo.

Ellos pueden controlar mejor las emociones del anciano y harán que todo sea un poco más sencillo.

(Foto: Pexels)

Ahora que ya sabes cómo enfrentar la agresividad en ancianos puedes evitar frustraciones y tener siempre en cuenta que no lo hace porque realmente esté enojado con las personas a su alrededor, sino que le resulta complicado adaptarse a su nueva vida.

(Con información de Revista 65 y más, NIH y Ayuda Familiar)