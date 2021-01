¿Cómo deben ser los primeros zapatos de tu bebé?

Los padres deben elegir con mucha precaución los primeros zapatos de un bebé, ya que un mal calzado podría dañar su desarrollo

07/01/2021 14:23 hrs.

Cuando un pequeño empieza a dar sus primeros pasos hay mucha emoción y al mismo tiempo nostalgia, pues es la señal de que el bebé ya creció y entrará en una nueva etapa. Pero más allá del significado de este momento, hay dudas que pueden surgir y una de las más comunes es ¿Cómo deben ser los primeros zapatos del bebé?

Es importante destacar que un bebé no debe usar zapatos hasta que empiece a caminar, antes de ello es mejor dejarlos andar descalzos, ya que se fortalecen sus músculos y perciben mejor su entorno.

(Foto: Pixabay)

Elegir los primeros zapatos del bebé no es tan sencillo como parece, se deben tomar en cuenta varios aspectos para garantizar que los protejan de posibles accidentes y que no interfieran con su correcto desarrollo. Toma nota de las siguientes recomendaciones.

Primeros zapatos de un bebé

Aunque pienses que ponerle zapatos a un bebé antes de que empiece a caminar va a motivar que lo haga más rápido, lo cierto es que hasta que dé sus primeros pasos puedes pensar en ponerle un calzado, de lo contrario, estarías perjudicando su desarrollo.

Si ese momento ya llegó, no compres simplemente unos zapatos lindos, debes asegurarte de que cumpla con algunas características adecuadas como:

(Foto: Freepik)

1. Suelas suaves

Es fundamental que los primeros zapatos de un bebé tengan una suela muy suave y flexible, de manera que el pequeño pueda apoyar todo su pie y moverlo libremente sin molestias. Lo ideal es que sean de base muy flexible pero al mismo tiempo, antiderrapante para evitar accidentes.

2. Horma recta

Otro punto importante en el calzado de un bebé es la horma recta, es decir, si miras desde abajo ambos zapatos no se distingue cuál es el derecho y cuál es el izquierdo. De acuerdo con el portal Ser Padres, una horma demasiado inclinada, como la que usamos los adultos, puede llegar a deformar los deditos del pequeño.

(Foto: Pixabay)

3. Punta redonda

La punta de los primeros zapatos de un bebé debe ser redonda y amplia, pues es importante que el niño tenga espacio suficiente para mover sus dedos dentro del zapato.

4. Talla correcta

Los pies de un bebé crecen rápido, no hay duda, pero eso no significa que debas comprarle zapatos demasiado grandes ni tampoco muy justos. Es ideal adquirir un calzado que sea solo media talla más grande para que tenga espacio suficiente y no sienta molestias ni se tropiece. Pruébale los zapatos al bebé con calcetas y asegúrate de que quede un espacio de al menos 0.5 centímetros entre su dedo más largo y el calzado.

5. Material ligero

De igual forma, se debe estar seguro de ponerle zapatos de bebé que no le pesen, por lo que hay que priorizar materiales ligeros para que no arrastren los pies ni haya problemas con el desarrollo de su caminata. Una opción es la piel, es flexible y evita que el pie transpire o sude mucho.

También es importante que el forro del zapato no tenga costuras para que no causen heridas ni rozaduras en la piel.

6. Broches seguros

Es mejor que el zapato se abroche sobre el empeine, de preferencia con velcro o broches que sujeten bien pero que al mismo tiempo no sean complicados o imposibles de desabrochar, mucho menos que lastimen. Así el pie estará sujeto, pero tendrá movilidad.

(Foto: Pixabay)

7. Sin tacón

Toma en cuenta que en esta etapa el bebé se encuentra en desarrollo, por lo que debe apoyar toda la planta de su pie mientras camina. En ese sentido, será importante que su primer calzado no tenga ningún tipo de tacón, debe ser uniforme para permitir que pise de manera adecuada.

Con estas recomendaciones, ya puedes elegir los primeros zapatos de tu bebé sin miedo a causarle algún daño en su desarrollo.

