¿Cómo ayudar a gestionar frustración por pandemia en adultos mayores?

"Lo que yo recomiendo es que las personas se contacten, que no dejen de socializar, hablen, platiquen con sus familias, con sus amigos ya sea por video llamada o por teléfono. Se habla que durante la pandemia tenemos que aplicar medidas de distanciamiento social, pero la verdad es que el distanciamiento social no es el que se tiene que aplicar, se debe aplicar un distanciamiento físico, la distancia social no, al contrario, esa la tenemos que tener más presente para sustituir lo físico", dijo Huerta.