¿Cómo afecta tu peso para quedar embarazada?

Los problemas de peso pueden dificultar quedar embarazada o aumentar el riesgo de complicaciones en el parto

SUSANA CARRASCO

16/03/2020

16/03/2020 14:50 hrs.

Diversos factores influyen en lograr quedar embarazada y uno de los más importantes es el peso, pues expertos señalan que puede afectar directamente en el proceso de ovulación, especialmente el sobrepeso y la obesidad.

Si estás planeando un embarazo o tienes problemas para lograrlo, es importante que conozcas todos los efectos que tiene el peso en la gestación.

¿Cómo afecta el peso para quedar embarazada?

De acuerdo con Mayo Clinic, tener obesidad puede perjudicar la fertilidad ya que inhibe la ovulación normal, incluso en mujeres que ovulan regularmente. Cuanto mayor es el Índice de Masa Corporal (IMC), más tiempo puede llevar quedar embarazada.

La obesidad también puede afectar el resultado de una fertilización in vitro, ya que conforme aumenta el IMC, también lo hace el riesgo de no tener éxito con este tipo de fertilización.

Por su parte, si tienes un peso bajo también podrías presentar problemas para quedar embarazada.

La Office on women´s Health, advierte que tener bajo peso puede hacer que el cuerpo deje de producir estrógeno, lo que puede provocar ciclos menstruales irregulares.

Incluso puedes dejar de ovular y de tener tu período menstrual, especialmente si pierdes peso porque no comes lo suficiente o porque te ejercitas demasiado, que pueden ser signos de trastornos de la alimentación como la anorexia nerviosa.

Para que puedas quedar embarazada, necesitas ovular o liberar un óvulo del ovario para que pueda ser fertilizado por el esperma masculino. Luego, tu cuerpo necesita poder soportar a un bebé en desarrollo en el vientre.

En ese sentido, el Dr. Víctor Huggo Córdova Pluma, expresidente del Colegio de Medicina Interna de México y actual Secretario General del Consejo Mexicano de Medicina Interna, señala que lo ideal antes de la concepción es la planificación.

Dentro de todos los aspectos que se deben de tomar en cuenta al decidir tener un bebé, sobre todo para la mujer, un punto primordial es que ella se encuentre en la mejor salud posible para lograr un embarazo exitoso y saludable.

"Aquí es donde entran sobrepeso y la obesidad, que son problemas de salud reconocidos como enfermedades y deben atenderse como tal", advierte.

Además de dificultar y retrasar la posibilidad de quedar embarazada, el bajo peso y la obesidad durante el embarazo también aumenta el riesgo de distintas complicaciones que deben y pueden evitarse, tales como:

-Abortos espontáneos y nacimiento de fetos muertos

-Diabetes gestacional

-Preeclampsia (presión arterial alta y signos de daños en otros sistemas de órganos, a menudo los riñones)

-Disfunción cardiaca

-Apnea del sueño

-Dificultad en el parto vaginal

-Necesidad de cesárea y el riesgo de las complicaciones que ésta conlleva, como infecciones en la herida

-Problemas de salud para el bebé, como la macrosomía fetal (más grande que el promedio debido a mayor grasa corporal de la normal), riesgo de síndrome metabólico y obesidad infantil.

-Defectos de nacimiento

¿Cómo prevenir las complicaciones?

El experto señala que es posible limitar el impacto de la obesidad en el embarazo para ayudar a garantizar la salud de la futura madre y del bebé llevando el proceso de la mano de profesionales de la salud.

Esto incluye consultas médicas previas a la concepción, buscar atención prenatal frecuente, mantener una alimentación sana, realizar actividad física, etc.

Se debe buscar llegar a un peso saludable de manera responsable.

"Lo importante es que la mujer que busca embarazarse esté en las mejores condiciones de salud posibles para que la obesidad no sea un impedimento", agrega Córdova Pluma, también miembro honorario del Movimiento Nacional Ciencia en Obesidad.

The American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG por sus siglas en inglés), recomienda que bajar de peso antes de quedar embarazada es la mejor manera de reducir el riesgo de los problemas ocasionados por la obesidad.

Si tienes sobrepeso u obesidad y planeas quedar embarazada en el futuro, es necesario consultar al obstetra u otro profesional médico sobre adelgazar antes de ello.

¿Cómo saber que tengo sobrepeso y obesidad? Muy sencillo, solo debes calcular tu IMC, que es una fórmula basada en la relación entre la altura y el peso de cada persona. Cuando esta fórmula da un resultado de 25 a 29.9 se considera sobrepeso, de 30 a 34.9 es obesidad, de 35 a 39 es obesidad clase o grado II y de 40 en adelante es obesidad extrema clase o grado III.

Si tienes un IMC menor a 18.5, significa que tienes un bajo peso y tienes que consultar al experto para iniciar un tratamiento que te ayude a ganar peso de forma saludable.

Bajar incluso un poco de peso antes de quedar embarazada (5-7% de su peso actual) puede mejorar la salud en general y abrir el paso a un embarazo más saludable.

"Es preciso ir de la mano con el equipo médico y profesionales de la salud antes, durante y después del embarazo para que todo llegue a buen término y no queden secuelas contraproducentes ni para la madre ni para el bebé", concluye el especialista.

