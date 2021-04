Todas las personas poseemos un carácter diferente, este se forja desde que somos pequeños, y en muchas ocasiones es difícil para los papás. Un estudio señala que el carácter rebelde de los niños podría ayudarles a ser exitosos.

Como padres no hay nada más frustrante que ver que los niños no hagan caso y no obedezcan. Que el niño ignore las instrucciones que los padres dan y haga lo que él quiera no está bien y es algo que los padres deben de corregir.

Carácter rebelde de los niños podría ayudarles a ser exitosos: estudio

Aunque eduques de la mejor forma a tus hijos, muchas veces debido a su carácter y personalidad puede que no obedezcan.

Tener un hijo rebelde, que cuestiona las reglas y responde cuando algo no le parece justo puede ser una característica que podría definir su futuro.

Un estudio publicado en Developmental Psychology señala que si tu hijo es testarudo, en el futuro, podría percibir un mejor salario que sus demás compañeros.

La investigación se realizó a lo largo de varios años. En la primera etapa se estudiaron a niños de 8 a 12 años y se evaluaron sus rasgos de personalidad no cognitivos, como conciencia académica, voluntad para desafiar a los padres y su sentido de derecho.

Años después, cuando ya eran adultos, los investigadores volvieron a encuestarlos y descubrieron que los que solían desobedecer a sus padres tenían los salarios más altos.

Desafortunadamente, los autores del estudio no pudieron determinar cuál es la relación entre la rebeldía en la infancia y los sueldos mejor pagados en la adultez. No obstante, plantearon algunas teorías.

Por ejemplo, que son más competitivos en las aulas y, por ende, obtienen mejores calificaciones. O que al negociar un salario, su necesidad los impulsa a pedir más dinero que sus compañeros.

Aunque también surgió una teoría que no es para nada buena, ya que exploraron la idea de que su rebeldía los llevaría a hacer cosas poco éticas para conseguir un suelo más alto.

¿Cómo educar a un niño rebelde?

En la gran mayoría de casos los niños rebeldes solo necesitan tener claro lo que deben hacer y cuales son las consecuencias de su mal comportamiento. Ante este tipo de casos la Guía Infantil da los siguientes consejos:

-Actuar con firmeza pero sin autoritarismo

-Establecer normas claras y bien definidas

-Dar las órdenes de una en una cuando son niños pequeños.

-No entrar en la provocación ni ceder ante sus negativas a obedecer

-No contradecirnos ni contradecir a nuestra pareja

-Ser un modelo a seguir

-Evitar gritar, criticar y menospreciar.

Como ya lo viste, la personalidad rebelde en los niños podría traerles beneficios en su vida adulta, sin embargo, no debes permitir que falten el respeto, por lo que es importante saber cómo tratarlos.

