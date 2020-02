Beneficios poco conocidos de ser madre después de los 30

Estudios han demostrado que retrasar el momento de ser madre hasta después de los 30 tiene muchas ventajas no solo para el bebé, también para la mamá

24/02/2020

Actualmente, las mujeres aplazan cada vez más la maternidad y generalmente, tienen a su primer hijo hasta después de la tercera década de vida pero, ¿qué efectos tiene esto en la salud? Expertos te dicen los beneficios de ser madre después de los 30.

Si sientes que se te está acabando el tiempo, no te preocupes, en realidad es bueno retrasar esta importante decisión de vida.

Beneficios de ser madre después de los 30

Se cree que ser madre después de los 30 tiene muchas desventajas, como que hay menos energía para cuidar del bebé, más cansancio o que con el tiempo, parecerán sus abuelas en lugar de sus madres.

Sin embargo, un grupo de investigadores encontró que en realidad, retrasar la maternidad tiene más beneficios de los que se piensan.

Según un estudio publicado en el International Journal of Epidemiology, la edad en que se decide ser madre influye mucho en la capacidad cognitiva de los niños, especialmente cuando se acercan a la edad de 10 años.

Para descubrirlo, los investigadores analizaron otros estudios ya hechos, en los que se había tomado muestran de 10,000 niños.

Se encontró que los niños nacidos de madres de entre 35 y 39 años alcanzaban resultados significativamente mejores en las pruebas cognitivas que los de las más jóvenes.

No solo eso, un reciente estudio llevado a cabo por la Universidad Southern California también encontró que dar a luz después de los 35 mejora las habilidades mentales pero de la madre.

¿A qué se debe? Los investigadores creen que se debe al incremento de hormonas como estrógenos y progesterona, que se producen durante el embarazo y actúan de forma positiva en la química del cerebro. Su efecto aumenta cuanto mayor sea la edad de la madre.

Para llegar a esta conclusión, los investigadores hicieron pruebas a más de 800 mujeres en la menopausia.

Demostraron que aquellas que habían tenido hijos a partir de los 35 mostraban mejor memoria verbal y cognición.

Otro de los beneficios de ser madre después de los 30, es que según un estudio de la Aarhus University de Dinamarca, retrasar la maternidad ayuda a educar imponiendo menos castigos y con menos violencia verbal en comparación con las mamás más jóvenes.

En este sentido, otro estudio realizado en la Universidad de Columbia (EE UU), muestra que "los padres mayores pueden ser menos resistentes que los más jóvenes, pero tienen mayor experiencia y conocimiento", por lo que "la desventaja biológica está en cierto grado equilibrada por la ventaja social".

Aunque los embarazos al final de la edad de los 30 se asocian con una mayor probabilidad de complicaciones, como aumento de la incidencia de síndrome de Down, mayor riesgo de hipertensión o de diabetes gestacional, también ofrecen ventajas en la salud.

Un estudio publicado en el American Journal of Public Health con más de 20 mil mujeres, permitió detectar que aquellas que fueron madres después de los 25 años, considerado el momento de oro biológico para reproducirse, en realidad tenían un 11% de probabilidades más de vivir hasta los 90 años.

Sin embargo, en otro estudio realizado en la Boston University School of Medicine, (EE UU) se examinó la esperanza de vida de las madres mayores y se encontró que las mujeres que tuvieron su último hijo después de los 33 años tienen más posibilidades de vivir hasta los 95.

Es más, parece ser que tienen el doble de probabilidades de vivir hasta los 95 que aquellas que tuvieron su último hijo antes de cumplir 30 años.

Así que no escuches a aquellos que te dicen que ya "se te pasó el tren", esperar a ser madre después de los 30 ha demostrado tener beneficios no solo para tu hijo, sino también para ti, así que no te apresures.

