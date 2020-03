Bebés y niños, entre los grupos con más riesgo ante el covid-19

La Secretaría de Salud reporta 3 bebés con Covid-19 en México

MARILUZ ROLDÁN

23/03/2020 13:09 hrs.

La Secretaría de Salud informó que hay tres bebés de meses entre los 316 casos confirmados de nuevo coronavirus (Covid-19), uno en la Ciudad de México, otro en Jalisco y uno más en Yucatán.

De acuerdo con la información oficial, el bebé de la Ciudad de México es una niña de meses, quien tuvo contacto con un familiar contagiado con este virus y comenzó a tener síntomas el pasado 16 de marzo.

El caso de Jalisco es un niño también de meses de nacido, que tiene antecedente de viaje a España y comenzó a presentar síntomas el 9 de marzo. Mientras que el tercer bebé también es niño, vive en Yucatán es contacto de otro de los casos confirmados, este menor empezó con los síntomas de coronavirus el 17 de marzo de 2020.

Los niños menores de cinco años, en especial los que tienen menos de dos años de edad, se encuentran entre la población vulnerable al Covid-19, y son uno de los grupos que puede presentar complicaciones.

La Organización Mundial de la Salud hizo un llamado a los padres de familia a proteger a sus hijos, ya que en el mundo se ha detectado que gran parte de los niños infectados desarrollaron síntomas graves o críticas.

Un estudio publicado en la revista Pediatrics analizó los casos de 2 mil 143 menores en China, aunque 90% de los niños tuvieron síntomas leves o moderados, 6% presentaron signos de enfermedad grave o crítica.

El Center for Disease Control and Prevention detalló que los síntomas en los niños son los mismos que en los adultos, tos seca, fiebre y malestar general, aunque también pueden presentar vómito y diarrea.

Debido a que es un nuevo virus, todavía no hay un tratamiento específico tampoco para los niño, aunque se tienen que mantener en aislamiento. En la mayoría de estos casos, la madre es quien contagia el bebé debido al contacto que tienen, aunque los especialistas de Royal College of Obstetricians and Gynaecologist recomiendan que cada familia decida si una mamá infectada con Covid-19 puede seguir cerca del menor o si es mejor que no estén juntos en el periodo de 14 días.