Las personas no suelen tener recuerdos de cuando eran bebés debido a la amnesia infantil

La amnesia infantil es el periodo de tiempo de la vida de un bebé en el que no se tienen ningún recuerdo. Durante años nadie se podía explicar por qué las personas no son capaces de recordar nada de su etapa como bebés.

¿A qué edad se activa la memoria de un bebé?

Una investigación publicada en Current Biology llegó a la conclusión de que los bebés comienzan a tener memoria a los tres meses de vida. Sin embargo, existen varias conexiones cerebrales que se encargan de hacer olvidar a los bebés lo que pasaba en ese momento.

El estudio ha identificado que la parte del cerebro encargada de procesar los recuerdos ya está activa en bebés de tan solo tres meses de edad, aunque no está completamente formada.

La región del cerebro, llamada hipocampo, tarda varios años en completar su maduración: concretamente, puede duplicar su tamaño en los dos primeros años de vida. Esto podría explicar porqué las personas no son capaces de recordar la primera infancia.

Los bebés recuerdan pero a su manera

Durante la investigación, los investigadores también descubrieron que los bebés sí recuerdan, pero su cerebro es selectivo, debido a que como lo explicamos anteriormente, todavía no está formado del todo.

Turk Browne, coautor del estudio explica que a medida que el niño gana experiencia en el mundo, su cerebro busca patrones que lo ayudan a comprender y predecir lo que le rodea.

De esa forma, es capaz de ir adquiriendo el que se denomina "aprendizaje estático" que es donde se aprende a caminar, a decir las primeras palabras y a mirar el exterior.

Para el "aprendizaje episódico" no es tan importante para adaptarse al entorno y, por tanto, tarda más en llegar. Este es el relativo a recuerdos como la primera palabra que dice una persona, cuando la mamá cargaba al bebé, etc. Este aprendizaje episódico es el encargado de que no se recuerde nada de la primera infancia.

Las personas aprenden a caminar porque es importante, pero no aprenden a recordar cómo es que comenzaron a andar porque según el estudio, no es tan importante.

"El aprendizaje estático puede ocurrir dentro del propio hipocampo de una manera que pasa por alto los circuitos de la memoria episódica. Por tanto, el hipocampo puede respaldar el aprendizaje estático de los bebés, antes de que pueda respaldar la memoria episódica", afirman los autores del estudio.

A medida que esos cambios de circuito van ocurriendo, se adquiere la capacidad de almacenar los recuerdos. "Pero, aunque las personas no sean capaces de recordar las experiencias de cuando eran bebés, sí quedan registradas de una manera que permite aprender de ellas", dijo Turk Browne.

