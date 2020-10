El envejecimiento se relaciona con enfermedades, aislamiento y soledad, pero la realidad es que bastan algunos hábitos para garantizar una vejez plena y sana

SUSANA CARRASCO 01/10/2020

01/10/2020 12:57 hrs.

El envejecimiento es una etapa de la vida que a muchos les asusta, pues por desgracia, existen cientos de mitos al respecto, como que persisten las enfermedades, la falta de actividad y la soledad. Sin embargo, algunos afirman que a partir de los 60 años inicia una vida más tranquila y feliz. ¿Cómo? A continuación, te damos 7 secretos que todo adulto mayor debe saber para una vejez plena.

De acuerdo con un estudio llamado "Regulación del ánimo en tiempo real", retomado por BBC Mundo, las personas mayores muchas veces deciden enfocarse y simplemente disfrutar más de esta nueva etapa, incluso en mayor medida que durante la juventud.

(Foto: Pixabay)

Esto se debe a que el paso del tiempo y la experiencia adquirida les permite tener más recursos emocionales para recuperarse rápido de las adversidades. Pero no solo eso, hay algunos secretos que se deben seguir para vivir plenamente esta etapa. Toma nota.

Secretos para una vejez plena

Disfrutar de una vejez plena, tranquila y saludable no es imposible, basta con que todo adulto mayor tome en cuenta algunas recomendaciones de los expertos, tales como:

1. Tener amigos de distintas edades

La Dra. Gayatri Devi, directora de la clínica Park Avenue Neurology en Nueva York, señala que en la vejez conviene tener muchas amistades, de preferencia con personas de distintas edades, al menos uno en cada década de la vida, pues de esta manera, se evita el aislamiento y las interacciones se vuelven más interesantes y diversas. Además, se construye una red de gente que está al pendiente y da apoyo en tiempos de enfermedad o tristeza.

(Foto: Pexels)

Como plus, un amigo joven puede ayudar a mantenerse al día con la tecnología, mientras que los más grandes, nos ayudan a sentirnos comprendidos y con la confianza de compartir determinadas experiencias.

2. Una buena actitud

En la vejez, no hay nada mejor que disfrutar constantemente de una buena carcajada y para ello basta con ver lo divertido de las cosas más simples, como un atuendo raro o un chiste. Reírse aumenta los niveles de endorfinas, que disminuyen el dolor y favorecen el bienestar general. También aumenta la serotonina que contrarresta la depresión y se reduce el cortisol, la hormona del estrés.

(Foto: Pexels)

3. Hacer sentadillas

Hacer al menos 10 sentadillas todos los días con una duración de 10 segundos cada una es fundamental, pues dan fortaleza a los músculos pélvicos, lo que previene caídas y fracturas. Otras ideas para mantenerse activo en la vejez son unas clases de baile, tai chi, natación o simplemente, una caminata por el parque.

4. No hacer planes siempre

Dormir y despertar sin activar la alarma al menos un fin de semana cada mes puede tener muchos beneficios en la tercera edad, pues se ha comprobado que incluso se pierde peso, se reduce el riesgo de depresión y disminuye el riesgo de problemas de memoria. Otra recomendación es dejar dos tardes entre semana sin ningún plan y simplemente improvisar. Los niveles de estrés se reducirán considerablemente.

(Foto: Pexels)

5. Buscar satisfacción

Otro de los secretos que todo adulto mayor debe saber para una vejez plena es buscar nuevos roles en su vida, por ejemplo, como voluntario, haciendo compañía a algún vecino que lo necesite o incluso, teniendo un empleo tranquilo que proporcione un ingreso. Lo importante es mantenerse activo en distintos aspectos para estimular las interacciones y sentir satisfacción o realización emocional.

6. Hacer lo que se ama

Una de las principales ventajas de envejecer es que ya no se tiene tanto miedo al fracaso, por lo que es más fácil atreverse a intentar aquello que siempre se ha querido hacer, además de que hay más tiempo libre para hacer esas actividades que brindan felicidad verdadera.

(Foto: Freepik)

Así que, si ya no hay satisfacción en lo que se hace, tal vez sea el momento de cambiar el rumbo, dedicarse a lo que verdaderamente trae satisfacción y vivir lo más pleno y feliz posible.

7. No tener miedo de pedir ayuda

La vejez es una etapa que se puede disfrutar, pero eso no significa que no haya momentos malos donde se sienta mucha ansiedad, aislamiento y depresión. La clave está en no tener miedo de hablar acerca de lo que se está sintiendo, pues no hay nada de malo en sentirse mal o enfermo algunas veces, es algo natural.

"Habla con tu familia y amigos de lo que te molesta, pide ayuda a tus doctores o a los trabajadores sociales y psicólogos. Haber sobrevivido las dificultades de la vida por seis o siete décadas es un logro y los próximos 20 o 30 años deberían estar definidos por el júbilo, la compañía y la paz. Encontrar apoyo es necesario para ello", concluye la Dra. Devi.

(Foto: Freepik)

Nunca es tarde para comenzar, así que, si eres un adulto mayor, empieza hoy mismo a seguir estas recomendaciones para tener la vejez plena que muchos soñamos tener.

(Con información de BBC Mundo y CNN)