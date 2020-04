7 preguntas frecuentes sobre las pruebas de embarazo

Aunque son sencillas de utilizar, existen muchas preguntas sobre las pruebas de embarazo, especialmente sobre su efectividad y la interpretación del resultado

Las pruebas de embarazo son la forma más sencilla y accesible de confirmar que una mujer está esperando un bebe, pues pueden hacerse desde casa y los resultados están listos en al menos 5 minutos.

Sin embargo, muchas mujeres pueden tener dudas sobre su uso o la interpretación del resultado, por ello, te damos la respuesta de las 7 preguntas más frecuentes sobre las pruebas de embarazo.

Pruebas de embarazo

La Biblioteca Nacional de Medicina de los EE.UU., señala que la prueba de embarazo mide una hormona en el cuerpo llamada gonadotropina coriónica humana (HCG por sus siglas en inglés), la cual se produce durante el embarazo. Esta hormona aparece en la sangre y en la orina de las embarazadas, incluso desde los 10 primeros días después de la concepción.

Las pruebas de embarazo son una forma fácil y precisa de averiguar si hay un embarazo, simplemente se debe orinar en una tira y esperar unos minutos por el resultado.

No obstante, la primera vez que la usas puedes tener muchas dudas sobre su funcionamiento o sobre la interpretación de los resultados. A continuación, te damos la respuesta a algunas de las preguntas más frecuentes sobre las pruebas de embarazo:

1. ¿Cómo funcionan exactamente?

Como lo explicamos, la mujer debe orinar en una tira para que la prueba pueda detectar la producción de la hormona HCG, la cual es producida por las células que formarán la placenta durante el embarazo.

2. ¿Cuáles son los tipos de pruebas de embarazo que existen?

Existen varios tipos de pruebas de embarazo en el mercado. Están aquellas que tienen un display donde puedes leer el resultado por medio de líneas y una tira reactiva en uno de los extremos. También hay pruebas que simplemente consisten en introducir las tiras dentro de un recipiente con orina, pero son menos precisas.

Las pruebas digitales de embarazo también son muy comunes, pues tienen una pantalla donde muestra el mensaje "embarazada" o "no embarazada" y hasta puede decirte cuántas semanas en promedio llevas.

3. ¿Cuándo se debe hacer la prueba de embarazo?

Uno de los errores más comunes al hacer la prueba de embarazo es hacerla demasiado pronto, es decir, antes de que el cuerpo produzca niveles suficientes de la hormona HCG. Si la haces solo con un par de días de retraso, es probable que tengas un falso negativo.

Lo ideal es que la realices 10 días después del día que tenía que haber llegado tu periodo menstrual.

4. ¿Cómo se debe hacer?

Lo ideal es hacerlo con la primera orina de la mañana, pues así garantizamos que habrá una mayor concentración de la hormona HCG.

Lee detenidamente las instrucciones del producto y si usas una prueba de embarazo con tira reactiva, debes orinar directamente sobre ella y esperar de 3 a 5 minutos el resultado.

5. ¿Cómo interpretar el resultado?

La mayoría de las pruebas de embarazo caseras muestran el resultado con dos líneas. Si aparece solo una rayita, significa que el resultado es negativo y que no hay embarazo, pero si aparecen dos rayitas, el resultado es positivo y hay un embarazo.

En las pruebas digitales no hay rayitas, en una pantallita aparecen directamente los mensajes "embarazada" y "no embarazada". En algunos casos se muestran caritas, una carita feliz significa que hay embarazo y una carita triste, que no lo hay.

6. ¿Puede haber un falso negativo?

Como todo, no hay certeza absoluta de los resultados de este tipo de pruebas, de hecho, los test de embarazo suelen tener una fiabilidad de entre el 75 y el 97% cuando el resultado es negativo y de un 99% cuando el resultado es positivo.

Se debe tomar en cuenta que en algunas mujeres con trastornos hormonales puede haber una secreción de la hormona HCG, por lo que podría haber un falso positivo. De igual forma, si haces la prueba con pocos días de retraso, puede haber un falso negativo.

7. ¿Es necesario repetir la prueba?

En algunos casos si es necesario. Si el resultado dio negativo, pero tu periodo menstrual no llega, es ideal repetir la prueba de dos a cuatro días después de la primera, pues es probable que ya puedan detectarse los niveles de la hormona de embarazo.

Si la prueba no muestra ningún resultado, probablemente es porque no la hiciste bien, así que debes repetirla siguiendo al pie de la letra las instrucciones.

En caso de que quieras un resultado mucho más certero, es ideal que después de la prueba de embarazo casera hagas una de sangre en un laboratorio, así no quedará ninguna duda.

