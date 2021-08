7 frases que dañan la relación con los hijos adolescentes

Es común decir cosas indeseables cuando el enojo nos domina, pero lo importante es reconocer estos momentos, repensar las cosas y modificar la conducta para evitar consecuencias a futuro.

(Foto: Pexels)

Durante la adolescencia, es indispensable una buena comunicación con los padres, de lo contrario, el vínculo se debilita y es más fácil que puedan desarrollar trastornos emocionales importantes.

Frases que dañan la relación con los hijos adolescentes

Educar a un adolescente no siempre es sencillo, por ello, aprender a usar las palabras correctas puede ser clave para corregirlos y al mismo tiempo mostrarles apoyo y comprensión, de lo contrario, se puede dañar la relación. Estas son las frases que debes evitar:

1. "Te lo dije"

Esta frase denota falta de confianza y solo sirve para echar en cara los errores que se comenten. Lo mejor es sentarse a platicar con el adolescente y ayudarlo a aprender de aquello que hizo mal. No sirve de nada alegrarse por haber acertado en que iba a fallar, eso solo le causa sufrimiento y frustración.

(Foto: Pexels)

2. "No sirves para nada "

Esta es una de las peores frases que puedes decirle a un hijo adolescente y que dañan profundamente la relación, pues destruye su autoestima. Evita decirla y si te domina el enojo, retráctate de inmediato.

3. "Si no te gusta, ahí está la puerta"

Intimidar y amenazar a un hijo adolescente no es para nada una buena forma de educar, pues no hay ningún tipo de respeto ni tolerancia.

Lejos de ayudar, genera el deseo en los jóvenes de irse de casa lo antes posible y romper el vínculo con sus padres.

(Foto: Pixabay)

4. "Yo a tu edad"

Tu hijo no tiene por qué compartir las mismas aspiraciones y experiencias que tú, así que evita las comparaciones.

Recordarle que a su edad tú ya habías hecho ciertas cosas, solo hará que el adolescente se sienta inseguro de sí mismo y puede hacerle creer que sus sueños y metas no son tan valiosos como lo fueron los tuyos. Mejor fomenta que tenga sus propias vivencias y logros.

5. "Vas a acabar mal"

Sin duda, es otra de las frases que dañan la relación con los hijos adolescentes, pues es solo pesimismo, lo que no aporta nada a su educación.

(Foto: Pinterest)

En esa edad, las preocupaciones pueden ser intensas y la incertidumbre genera mucha angustia, por lo que es mejor decirle que sus éxitos probablemente vendrán acompañados de desaciertos, pero que siempre tendrá el apoyo de sus seres queridos.

6. "No es para tanto"

Es fundamental tener empatía con los hijos adolescentes y no minimizar sus emociones. Hacerlo desprestigia lo que siente y le hace disminuir su confianza para compartir sus preocupaciones. En esta etapa de su vida, te necesita más que nunca a su lado, aunque no te lo diga, así que muéstrale apoyo.

7. "Estoy decepcionado de ti"

En realidad, no es tu hijo el que te decepciona, sino algunos comportamientos en particular o acciones. En ese sentido, lo mejor es decir cosas como "eso que pasó no me agrada" o "me decepcionó tu conducta del otro día".

(Foto: Pexels)

La clave está en decirle que van a conversar al respecto para buscar que no se repita.

Como ves, es importante evitar las frases que dañan la relación con los hijos adolescentes, pues son más comunes de lo que se cree y tienen consecuencias muy negativas. Si alguna vez las dijiste, nunca es tarde para pedir disculpas y volver a empezar. La paciencia, el amor y la comprensión son la mejor forma de mantener un vínculo fuerte y duradero con los hijos.

(Con información de Eres mamá)