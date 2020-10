El padre cumple un rol imprescindible en la familia, aporta experiencias, actitudes, situaciones y consejos necesarios

FERNANDO GUEVARA 20/10/2020

20/10/2020 14:44 hrs.

En México un 41.5% de los 27.6 millones de hogares que hay en México carecen de un padre, revelaron datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

El padre cumple un rol imprescindible en la familia, aporta experiencias, actitudes, situaciones y consejos necesarios para el buen funcionamiento del sistema familiar. Sin embargo, en la actualidad se ha elevado el número de familias que viven sin padre y esto, según los expertos, puede tener algunas consecuencias importantes en las dinámicas familiares y el desarrollo individual. Te presentamos siete consecuencias de crecer sin figura paterna.

7 consecuencias de crecer sin figura paterna

1.Aumento de pobreza

Según la Oficina del Censo de Estados Unidos, los niños de hogares en los que hay ausencia de la figura paterna tienen más posibilidades de caer en la pobreza. En 2011, el 12% de los niños de familias con padre y madre eran pobres. La cifra aumenta hasta el 44% en los niños que viven solos con su madre.

2. Abuso de drogas y alcohol

En 1993 el gobierno de Estados Unidos a través del Centro Nacional de Estadística, realizó un estudio sobre la salud infantil y llegó a la conclusión de que los niños sin padre tienen un riesgo dramáticamente mayor de abuso de drogas y alcohol.

Otro estudio realizado por John P. Hoffmann y publicado en 2002, sostenía que es significativamente mayor el consumo de drogas en hijos que no viven con un padre y una madre.

3. Mayores tasas de suicidio

The Lancet publicó en 2003 un estudio firmado por investigadores europeos y norteamericanos expertos en Psiquiatría, Psicología y Epidemiología que concluía que los niños de hogares donde solo estaba la figura materna son dos veces más propensos al suicidio.

4. Mayor agresividad

Según un informe de los investigadores Osborne y McLanahan del Fragile Families Study, de la Universidad de Princeton, los niños de madres solteras muestran mayores niveles de conductas agresivas que los niños nacidos de madres casadas.

En el mismo sentido apunta el trabajo de Sarah Allen y Kerry Daly, que aseguran que los niños que viven sin su padre son más propensos a ser más agresivos y tener problemas con sus compañeros.

5. Menor responsabilidad en la edad adulta

Otro trabajo publicado en Harvard University Press por John Snarey y ratificado en 2012 concluía que el niño que tiene un acceso real a su padre será más responsable y amigable cuando sea adulto.

6. Más propenso al delito

Cuando los adolescentes viven en familias sólidas son menos propensos a participar en actos delictivos que los que viven en familias desestructuradas.

Los adolescentes de familias monoparentales y adoptivas eran más propensos a participar en los delitos según un estudio de Stephan Demuth y Susan L. Brown publicado en el Journal of Research in Crime and Delinquency.

7. Mayor actividad sexual y embarazos en la adolescencia

Los adolescentes de familias en las que el padre está ausente son más propensos a ser sexualmente activos en comparación con los adolescentes de familias que viven con sus padres. Consecuencia: más embarazos en la adolescencia, de acuerdo a un estudio de Journal of Family Issues.

Estas son algunas de las consecuencias de crecer sin la figura paterna, sin embargo hay muchas personas que crecen sin su padre y son personas exitosas, si notas algún cambio en la conducta de tus hijos, consulta con un especialista que pueda apoyarte de forma oportuna y adecuada.

