Cuando un niño es feliz se nota y cuando no, se nota más, así que pon mucha atención a estos comportamientos

SUSANA CARRASCO 04/12/2019

04/12/2019 18:11 hrs.

La prioridad de muchos padres y madres es saber que su hijo es feliz y hacen todo lo posible porque que así sea todos los días pero, ¿cómo saber que realmente lo es? Conoce las 5 señales que indican que un niño es feliz.

Aunque pienses que conoces a tu hijo, no siempre es fácil saber si es realmente feliz o no, por lo que te damos las claves para averiguarlo.

Señales de que un niño es feliz

Algunos comportamientos y hábitos de los niños pueden indicarnos si son felices o si por el contrario, hay algún problema emocional que no se atreven a contarte y que está afectando su vida.

Toma nota de las principales señales que indican cuando un niño es feliz:

1. Duermen bien

Cuando un niño tiene patrones de sueño regulares y no despiertan constantemente en la noche ni tienen insomnio es una buena señal, pues indica que no hay algo en su mente que les impida conciliar el sueño.

Por el contrario, si hay muchas pesadillas o si no pueden dormir o lo hacen por muy pocas horas, debes acercarte a él para averiguar qué le pasa.

2. Es sociable

Que el niño sea parte de grupos sociales también forma parte de su felicidad, así que si tu hijo se relaciona con normalidad con sus compañeros de la escuela, tiene amigos y se encuentra integrado en grupos donde disfruta estar presente, no tienes de que preocuparte, es una señal de que tu pequeño es feliz.

3. Sonríe habitualmente

No significa que van a sonreír todo el tiempo, pero cuando un niño juega y sonríe de manera frecuente es señal de que se siente bien. Todos los niños tienen miedos, inseguridades o sentimientos de insatisfacción, pero deberían ser sensaciones pasajeras.

Si empieza a verse deprimido o con poco interés en cosas que antes le gustaban, hay que poner atención.

4. Tiene calificaciones aceptables

Otra de las señales que nos dice mucho sobre si un niño es feliz o no, es su desempeño escolar. Ojo, no quiere decir que tendrá calificaciones perfectas pero si es importante que tenga calificaciones aceptables, de lo contrario, significa que hay un conflicto que lo está afectando.

Nunca lo regañes ni le digas que es tonto si saca malas calificaciones, al contrario, debes acercarte a él amorosamente y pedirle que te diga por qué no está teniendo un buen desempeño escolar.

5. Comparte tiempo en familia

Los niños felices disfrutan de compartir tiempo con su familia, se comunican con ellos y juegan a la menor provocación, no se aíslan ni se encierran en su habitación para no verlos.

En caso de que esté evitando la convivencia familiar, existe la probabilidad de que algo le esté molestando o que haya alguien que no lo hace sentir bien. Pon atención y habla con tu pequeño para saber por qué se está alejando.

Los niños no siempre dan señales tan evidentes ni hablan sobre lo que sienten, por ello es muy importante que estés al pendiente de su comportamiento y sus hábitos. Si notas algo extraño no dudes en hablar con él, no con regaños ni castigos, sino con la intención de escucharlo y comprender qué es lo que le pasa.

En caso de que notes que tu hijo no es feliz o que directamente te lo diga, puedes acercarte a los expertos en salud mental para ayudar a tu pequeño a superar los conflictos emocionales que esté experimentando.

