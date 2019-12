5 películas navideñas que puedes ver en familia

¿Quién dice que quedarse en casa es aburrido?

ADRIÁN AGUIRRE

ADRIÁN AGUIRRE 21/12/2019

21/12/2019 14:07 hrs.

A cuatro días de navidad, el espíritu de estas épocas festivas se respira en todas partes: árboles navideños, noche buenas por doquier, luces en las casas y vendedores ambulantes en el metro con canciones típicas a todo volumen. La temporada se presta para estar en familia y muchas optan por salir de vacaciones, pero si eres de los que no lo van a hacer, no tienes de qué preocuparte... Con estas películas navideñas, seguro la vas a pasar bien.

Sí, quedarse en casa no es aburrido. A muchos no les gusta, pero el estar frente a la tele o en compañía de los seres queridos no tiene que ser sinónimo de fastidio y tedio. De hecho, puede ser una opción diferente a lo que estás acostumbrado.

Teniendo en cuenta esto, hicimos un listado de cinco films navideños que puedes ver en familia.

1) Elf: ¿Qué harías si descubrieras que tu hijo es un duende gigante? Esa pregunta se tendrá que hacer el trabajador de una prestigiosa compañía de libros cuando un hombre de tamaño inusual vestido de acompañante de Santa se presente en su puerta diciendo que es su descendiente.

Los comportamientos inusuales de este personaje resultarán extraños para un señor que está muy metido en su trabajo y que casi no tiene tiempo para sus hijos.





Foto: hungama.com





2) El Grinch: Dicen que conforme pasan los años, te vas identificando con el personaje principal: una especie de ogro verde que odia esta festividad y no soporta los villancicos.

Su mejor amigo es un perrito llamado Max, que lo ama incondicionalmente y nunca se aleja de su lado pese a que su dueño vive en la cima de una montaña y está acostumbrado a la soledad.

Recordando las burlas que le hacían de chiquito, El Grinch decide robarse los juguetes de los árboles y del mismo Santa Claus.

Una película que le gustará tanto a los pequeños como a los más grandes.





Foto: nerdsandbeyond.com

3) Mi Pobre Angelito: Si bien muchos adultos ya ven al personaje principal como un delincuente juvenil debido a las travesuras y la gravedad de las mismas, lo cierto es que tanto la primera como la segunda parte marcaron a toda una generación y nunca puede faltar en las películas especiales de esta temporada.

Además de la diversión por la mente tan ingeniosa del personaje principal y los ladrones, demuestra el amor que le tienen las madres a sus hijos pequeños y la unión que pueden llegar a tener las familias a pesar de las diferencias que puedan llegar a tener sus integrantes.





Foto: youtube.com

4) Sólo amigos: Muchos jóvenes se sentirán identificados con la situación que viven los personajes principales. Jamie es la chica más popular de la escuela y trae a todos los hombres a sus pies. Chris, por su parte, es su mejor amigo, pero tiene sobrepeso y no se atreve a decirle lo que siente por ella.

A sabiendas de su popularidad, Jamie solo quiere ser amiga de Chris, ya que no piensa que éste tenga sentimientos por ella y además está enfocada en otro tipo de hombres.

Diez años después de ser humillado en una fiesta de su crush, Chris regresa a su pueblo para intentar ganarse el corazón de la chica de sus sueños.





Foto: youtube.com













5) Mean Girls: Si bien no se trata de una película navideña per se, la podrás ver también en estas fechas. Trata sobre los intentos de una chicha críada en Africa por ser aceptada en una escuela donde las "plásticas" son las populares.

En su intento por pertenecer a este grupo, Cady tendrá que cambiar su forma de ser, perdiendo amigos y metiendo a sus maestros en problemas para ser considerada popular y llamar la atención del chico que le gusta.





Foto: articulos.elmeme.me





Quedarse en casa no tiene que ser aburrido y con estas películas seguramente pasarás un buen rato con la compañía de los que más quieres.