5 mitos y realidades sobre el parto por cesárea.

La cesárea es un procedimiento médico que resuelve muchas complicaciones del parto vaginal, por lo que garantiza el bienestar materno y fetal en algunos casos. Sin embargo, existen mitos sobre el parto por cesárea que ponen en duda la seguridad y los beneficios que aporta cuando se hace.

De acuerdo con la Biblioteca Nacional de Medicina de los EE.UU., la cesárea es el parto de un bebé en el que se hace una abertura en la zona baja del vientre de la madre.

Se realiza cuando no es seguro dar a luz a través de la vagina, como cuando el bebé tiene una posición anormal dentro del útero, cuando hay problemas de desarrollo del feto como espina bífida, cuando hay una infección vaginal, VIH o embarazos múltiples.

Mitos sobre la cesárea

A pesar de que la cesárea puede salvar la vida del bebé y la madre en caso de complicaciones, hay mitos que lo señalan como algo malo o que no cuenta como una verdadera experiencia de dar a luz. Estas son las ideas más comunes al respecto y que debes dejar de creer:

1, No hay sangrado vaginal después

Se cree que el sangrado solo ocurre cuando el bebé nace vía vaginal, pero eso no tiene nada que ver. Esta reacción surge por el proceso de sanación del útero, es decir, cuando empieza a regresar a tu tamaño anterior.

Por lo tanto, es posible tener sangrado vaginal después del parto "natural"y por cesárea.

2. Es imposible amamantar tras la cesárea

La realidad es que la lactancia puede ser difícil tanto en el parto vaginal como en la cesárea. La American Academy of Pediatrics señala que el método de parto tiene poco efecto en la capacidad para amamantar, pues la leche materna llega tan pronto esté disponible.

Los medicamentos que te recetan para recuperarte de la cirugía tampoco son impedimento para dar pecho.

3. Una vez que un hijo nace por cesárea, el resto también

Este es uno de los mitos sobre la cesárea más comunes, pues se cree que una vez que se tiene una cesárea no es posible tener un parto vaginal.

Al respecto, la American College of Obstetricians and Gynecologist explica que sí es posible, aunque se debe tener un seguimiento muy específico con el médico para no desarrollar ninguna complicación.

4. No es posible el contacto piel con piel después del parto

Uno de los principales miedos de las futuras mamás es que al dar a luz por cesárea no puedan tener un momento de contacto piel con piel con su pequeño en los primeros minutos, pero no deberían preocuparse, pues es totalmente posible.

Solo se debe platicar con el médico antes del parto para que permita ese primer contacto, claro, se debe tener en cuenta que todo dependerá de que no se presenten complicaciones mayores.

5. No se siente nada en la cirugía

Como se trata de un procedimiento mayor es necesario que se reciba anestesia, no obstante, solo tiene efecto desde el tórax y hasta los pies. La mujer está despierta y puede sentir desde ligeros jaloneos hasta presión y movimientos raros.

Lo normal es que no se tenga dolor en la cesárea pues de ser así, el anestesiólogo debe aumentar la dosis para permitir que el nacimiento ocurra sin mayores problemas.

Como ves, los mitos sobre la cesárea no tienen ningún fundamento, así que si te dijeron que debes tener así a tu bebé no te asustes, es un procedimiento seguro y con una tasa de complicaciones serias muy baja, además de que puede salvar tu vida y la de tu pequeño.

(Con información de MedlinePlus, Vix y American Academy of Pediatrics)