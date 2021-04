5 mitos sobre la "salida" de los dientes

En la mayoría de los bebés, los dientes aparecen entre los 6 y 12 meses. Existe una amplia variabilidad en la aparición del primer diente; es probable que algunos de los bebés no tengan ningún diente en su primer cumpleaños, según señala Healthy Children. Los padres primerizos suelen creer muchos de los mitos que se dicen sobre la "salida" de los dientes y preocuparse demasiado.

¿Cuándo aparece el primer diente? Alrededor de los 3 meses, los bebés empiezan a explorar el mundo con su boca, tienen más saliva y comienzan a ponerse las manos en esa zona. Por lo anterior, muchos padres se preguntan si esto significa que su bebé comenzó con la dentición; sin embargo, el primer diente suele aparecer a los 6 meses. Por lo general, los primeros dientes en salir son casi siempre los dientes frontales inferiores, y la mayoría de los niños suelen tener todos sus dientes de leche a los 3 años.

5 mitos sobre la salida de dientes

Existen muchos mitos al respecto de la salida de los dientes, es importante que los padres los conozcan para que no crean todo lo que les dicen o llegan a ver en internet. Estos son los 5 mitos más comunes sobre la salida de dientes:

1. Fiebre

Aunque puede incrementar la temperatura corporal, la salida de los dientes no implica la aparición de fiebre. Algo que sí puede presentarse es la inflamación de las encías, que es la que eleva la temperatura corporal, esto puede debilitar el sistema inmunitario, lo cual sí podría facilitar que el bebé contraiga alguna enfermedad que provoque la fiebre.

2. Problemas estomacales

Es habitual pensar que la dentición provoca que los niños se "suelten" del estómago (diarrea), pero no tiene por qué ser así. Tampoco existe un consenso total sobre si las heces son más ácidas por la dentición, lo cual implicaría que la piel alrededor del ano se irrite con más facilidad. Por ello, es importante permanecer atentos y aplicar una crema especial en caso de que la piel se irrite.

3. Babeo excesivo

No hay relación directa demostrada por la ciencia entre el incremento del babeo y la salida de los dientes en los más pequeños. En cambio, algunos expertos apuntan que sí puede deberse a que las glándulas han acelerado su funcionamiento por la ingesta de nuevos alimentos distintos a la leche materna o de fórmula.

4. Los bebés deben tomar medicinas cuando aparecen los dientes

Está demostrado que el uso de medicinas cuando aparecen los dientes no es positivo, ya que éstas hacen que la encía se endurezca y puede retrasar la aparición de los dientes, además no reduce las molestias. Por lo tanto, no se aconseja el uso de medicamentos en los bebés para que no sufran cuando aparecen sus primeros dientes.

5. Los chupones se deben meter al congelador

El frío excesivo puede provocar quemaduras cuando se aplica directamente sobre la piel y los gérmenes en el congelador pueden pasar al chupón.

No se recomienda meter los chupones al congelador, ya que no traerá beneficios para el bebé y sí puede causarles algún daño.

Es importante que conozcas los mitos que envuelven la salida de los dientes, así sabrás lo que es bueno y malo para tu bebé.

(Con información de: Healthy Children y Ser Padres)