Festejar el Día del Niño en casa no tiene por qué ser aburrido, hay muchas actividades, juegos e ideas que pueden hacerlo muy divertido

SUSANA CARRASCO 30/04/2020

30/04/2020 11:36 hrs.

Cada 30 de abril se celebra en México a todos los niños y niñas, sin embargo, este año los pequeños tendrán que celebrarlo de forma distinta, pues las medidas de aislamiento por el coronavirus (covid-19) nos piden quedarnos en casa y salir solo cuando sea indispensable. Si no sabes cómo hacer que esta fecha sea especial para tus pequeños, te damos 5 ideas divertidas para festejar el Día del Niño en casa.

Día del Niño en casa

Estar en casa no significa que los festejos del Día del Niño tengan que cancelarse, existen muchas formas divertidas de pasarla bien sin la necesidad de salir. Recuerda que dedicar tiempo a tus hijos no solo los hace felices, también garantiza que sean adultos más saludables, pues estudios publicados en la revista Journal of Health and Social Behavior señalan que la relación que los niños mantienen con sus padres puede afectar decisivamente en su salud, incluso durante décadas.

Así que entre más felices sean en su hogar, a largo plazo los beneficios se verán reflejados en su salud física y sobre todo, emocional.

Aprovecha el tiempo que tienes ahora y aplica estas ideas sencillas para hacer de este día algo muy especial para tus pequeños:

1. Comida divertida

Existen muchas opciones de alimentos que puedes usar para crear platillos divertidos para los pequeños. La idea es que intentes hacer figuras de personajes que a tus niños les encanten, no tiene que ser algo muy elaborado, puede ser muy simple pero te aseguramos que con eso bastará para sacarle una sonrisa a tus hijos.

Pueden ser unos hot cakes decorados con frutas que asemejen una carita o unos huevos duros con unas tiritas de zanahoria y apio que parezcan la carita de un conejo bigotón.

2. Karaoke

Seguro que tu hijo ya tiene varias canciones que le encantan, así que busquen algunos objetos en casa que puedan ser usados como micrófonos o hagan uno con material reciclado y preparen una tarde de karaoke o mini concierto en casa. Si se ponen creativos, hasta pueden apagar las luces y poner algunas lámparas pequeñas como luces de su escenario.

El karaoke no solo es muy divertido, también puede tener beneficios para los pequeños, como el desarrollo del sentido del ritmo, la observación y la concentración, hasta una mejor autoestima y menos riesgo de desarrollar estrés y ansiedad.

3. Disfraces

Otra de las ideas divertidas para festejar el Día del Niño en casa es dejar que los pequeños se disfracen de sus personajes favoritos para imaginarse historias y juegos donde ellos son los héroes. Si no tiene un disfraz, puedes pintarle la carita de lo que más le guste.

4. Rally

Aquí tendrás que poner un poco más de creatividad, pues se trata de hacer algunos juegos con lo que tengan en casa. Puede ser desde competencias para lanzar aros, encestar pelotas, carreras con un costal en los pies o el clásico juego de la silla en el que todos deben sentarse en cuanto se detenga la música y el que no alcanza silla, pierde.

Puedes usar sillas, sábanas, cinta adhesiva de colores o lo que se te ocurra para inventar carreras de obstáculos, laberintos y concursos en los que pueda participar toda la familia para hacer de este Día del Niño el más divertido para los pequeños.

5. Alberca y globos con agua

Si el espacio se los permite, también pueden organizar un día de juegos con una alberca inflable y para más diversión, agreguen lanzamientos de globos de agua o las clásicas pistolitas de agua. La idea es que terminen empapados y con muchas risas.

Otra idea de juego es amarrar un globo con agua en el tobillo de cada integrante de la familia y luego intentar pisar los globos de los demás, pero sin dejar que pisen el nuestro, verás que las carcajadas serán inevitables.

¿Lo ves? Festejar el Día del Niño en casa no tiene que ser aburrido, con un poco de creatividad y disposición podemos hacer que esta fecha sea inolvidable para los pequeños.

