5 habilidades que un bebé debe lograr en su primer año

Los padres deben estar atentos a las habilidades que un bebé de 1 año tiene, ya que indicarían un buen desarrollo o que hace falta mejorar algunos aspectos

SUSANA CARRASCO 11/12/2020

Estar al pendiente de las habilidades que un bebé logra en su primer año de vida es fundamental para asegurarse de que está teniendo un desarrollo correcto, pues son indicadores de que el cerebro y en general el organismo de tu pequeñito crecen de manera normal.



En estos 12 meses, el bebé tendrá muchos logros en cuanto a aprendizaje, que son básicos para el buen desarrollo de sus habilidades físicas, cognitivas y motrices.

Conocer estos avances te permitirá saber si el crecimiento de tu pequeño es correcto, además de que identificarás las áreas en las que debes poner mayor atención. Estas son las 5 habilidades que un bebé debe tener en su primer año y que indican un buen desarrollo.

Habilidades de un bebé en su primer año

De acuerdo con información de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), observar la manera en que un bebé juega, aprende, habla e interactúa con su entorno, nos ofrece pistas importantes sobre cómo se está desarrollando, por lo que debes asegurarte de que en su primer año sea capaz de hacer lo siguiente:

1. Sostener su propio peso

Al cumplir un año, un bebé debería ser capaz de mover sus músculos de forma coordinada y sin perder el equilibrio tan fácil, de manera que puede ponerse de pie sin ayuda, caminar sosteniéndose de los muebles y saltar.

Generalmente, los bebés empiezan a sostener su propio peso entre los 4 y 7 meses de vida, lo que les permite realizar acciones más complejas o que requieren un mayor esfuerzo.

2. Sentarse

Uno de los avances más importantes en el desarrollo del bebé es que aprenda a sentarse por sí solo, lo que tiene que ver con lo anterior, es decir, con el hecho de poder sostener su propio peso. Lo normal es que el bebé pueda sentarse a partir de los 8 meses, lo que representa el primer paso para el gateo.

3. Movimiento de las manitas

A partir de los 3 meses de vida, el bebé empieza a ser capaz de controlar mejor el movimiento de sus manitas, lo que le permite tomar objetos con mayor precisión y coordinación. De igual forma, mueve su manita para decir "hola" o "adiós" o levanta sus bracitos y piernas para ayudar a vestirse.

Los CDC indican que, en esta etapa, el bebé también explora los objetos de diferentes maneras, los sacude, los golpea o los tira, además de que encuentra fácilmente objetos escondidos.

Si el bebé mueve los brazos y manos constantemente, chupa sus deditos, toma los juguetes con firmeza y los puede pasar de una mano a otra, son señales de que sus habilidades se están desarrollando correctamente, pues indican coordinación mano-ojo, indispensable para que sea independiente.

4. Sonidos y balbuceos

Otras de las habilidades de un bebé en su primer año son las que tienen que ver con lo lingüístico y que se presentan a partir de los 9 meses. Lo normal es que, en esa etapa, el pequeño pueda hacer sonidos y balbuceos, incluso puede usar palabras simples como "no", "adiós", "mami" o "papi".

Puedes estar segura de que está teniendo un buen desarrollo si balbucea repetidamente, imita sonidos de animales, relaciona palabras con objetos y comprende oraciones simples.

5. Identifica objetos y personas

Según expertos de Mayo Clinic, a medida que el bebé crece, se va familiarizando con la permanencia de los objetos, lo que es esencial para su desarrollo psicomotor e intelectual, pues le permite tomar conciencia de las cosas y las personas que están a su alrededor.

Por ejemplo, si escondes su juguete favorito tendrá una reacción o si simplemente le alejas un objeto que despierte su curiosidad, se sentirá animado a buscarlo y a cumplir un nuevo reto. De igual forma, el bebé puede seguir objetos con la mirada, reconocer sus juguetes y a algunas personas.

Por ello, es normal que el bebé también llore cuando mamá se aleja o que tenga una actitud tímida cuando está con personas desconocidas. También tiene la habilidad de imitar gestos de las personas y tener preferencia por estar con quienes conoce.

Lo que no es normal

Así como hay habilidades de un bebé en su primer año que indican un correcto desarrollo, también hay señales en el pequeño que indican problemas, como no gatear, no lograr estar de pie, no buscar cosas que esconden, no decir palabras sencillas como "mamá", no poder aprender gestos como saludar con la mano, no señalar cosas o perder habilidades que ya había adquirido.

En estos casos, es fundamental visitar al médico, ya que indicarían un posible retraso del desarrollo para su edad.

Puedes potenciar el desarrollo de las habilidades de un bebé si desde una edad temprana procuras hablarle, le respondes cuando hace balbuceos, le lees en voz alta, le cantas o le pones música, lo elogias por sus logros y pasas tiempo abrazándolo y cargándolo para que se sienta amado y protegido.

(Con información de Vix, CDC y Mayo Clinic)