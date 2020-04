5 errores que cometen las parejas cuando intentan concebir un bebé

La desesperación por ser padres puede llevar a las parejas a cometer algunos de los errores más comunes al intentar concebir un bebé

Una de las decisiones más importantes que puedes tomar en la vida es tener un bebé, pues requiere de mucha responsabilidad y compromiso. Cuando ya estás lista para dar ese paso, a veces puede ganarte la emoción o la desesperación por lograr el embarazo rápido, lo a que su vez, te lleva a cometer uno de los 5 errores de las parejas cuando intentan concebir un bebé.

Es importante prepararse para la llegada del bebé, lo que incluye evitar algunas acciones que en lugar de ayudar, pueden entorpecer su sueño de ser papás. Toma nota de lo que deben evitar.

Errores al intentar concebir un bebé

Para algunas parejas, concebir un bebé puede ser muy sencillo, mientras que para otras, no tanto, lo que puede hacer que empiecen a desesperarse e intenten decenas de métodos para tener un bebé que son poco efectivos y solo causan estrés.

Estos son los errores que deben evitar a toda costa:

1. Obsesionarse con tener relaciones el día de la ovulación

El ciclo menstrual de la mujer en promedio dura 28 días y generalmente, en el día 14 se da la ovulación, que de acuerdo a Mayo Clinic, es el proceso por el cual el ovario libera un óvulo maduro.

Cuando el óvulo sale, puede fertilizarse entre las 12 y 24 horas posteriores a su liberación y si tomamos en cuanta que los espermatozoides pueden vivir dentro del aparato reproductor femenino hasta 5 días después de las relaciones, las posibilidades de un embarazo son muy altas.

Sin embargo, no en todas las mujeres este proceso es exacto, sobre todo si el ciclo no es regular, ya que hay casos en que dura 32 días o más. Así que obsesionarte con tener relaciones exactamente el día 14 de tu ciclo no es garantía de un embarazo, debes poner atención a tu ciclo, anotando la fecha de inicio y término para saber cuándo empiezas a ovular.

2. Preocuparse por practicar ciertas posiciones sexuales

Se cree que hay posturas que ayudan a concebir un bebé más rápido pero no hay evidencia científica de que eso sea verdad, solo son mitos.

También se dice que levantar las piernas tras el sexo ayuda a la fecundación, pero eso tampoco está comprobado, así que lo mejor es que disfrutes de la intimidad con tu pareja sin estresarte por la posición.

3. Tener sexo todos los días

Algunas parejas dejan de hacer el amor y literalmente, solo tienen intimidad para "hacer la tarea" y conseguir tener un bebé rápidamente, pero empezar con estas prácticas es un grave error.

Lo ideal es tener relaciones cada 3-4 días, pues de esa forma la concentración de espermatozoides en el hombre puede aumentar y mejorar las posibilidades de embarazar a su pareja.

4. Estresarse por no embarazarse rápido

Como mencionamos al inicio, para algunas parejas lograr el embarazo es muy sencillo y rápido, pero para otras no y eso es completamente normal, pues se estima que en promedio, la especie humana tiene solo un 20% de posibilidades de lograr un embarazo al mes, por lo que no es raro que no ocurra tras uno o varios intentos.

Así que no se presionen si no pueden ser papás en los primeros intentos, el proceso no siempre es tan rápido.

5. Esperar demasiado para ir con un especialista

Concebir un bebé no siempre ocurre tan rápido como pensaríamos, pero ojo, la Biblioteca Nacional de Medicina de los EE.UU., señala que si ya llevan más de un año intentando sin ningún resultado, es posible que uno de los dos tenga problemas de fertilidad, que puede ser causada por enfermedades o por malos hábitos como una mala dieta, consumo excesivo de alcohol o tabaquismo.

En ese caso, lo ideal es acudir con un especialista en fertilidad para que se hagan las pruebas necesarias y puedan encontrar una solución que los ayude a lograr tener a su bebé.

El deseo de ser padres puede llevarlos a cometer muchos de los errores al concebir un bebé, pero lo mejor es que no se dejen llevar por las creencias y sigan una vida sexual normal y sobre todo satisfactoria, sin ningún tipo de estrés. Disfruten de la intimidad y si su bebé no llega después de un año, será el momento de buscar ayuda profesional.

