Durante el verano es fundamental que cuides que tu bebé no se deshidrate ni tenga contacto directo con la luz del sol.

El verano suele ser la estación favorita de muchas personas, sin embargo, hay que prestar atención a los bebés durante esta época y tener los cuidados adecuados es fundamental.

5 cuidados que debes tener con tu bebé este verano

En verano y en cualquier época del año los bebés necesitan de cuidados especiales, pero estos son los cuidados imprescindibles que debes tener con tu bebé este verano:

1. La lactancia materna es el alimento ideal

Aunque siempre debería ser así, en esta época cobra más importancia la lactancia materna, ya que con el calor se multiplica el riesgo de deshidratación y necesita reponer nutrientes y agua que continuamente pierde su organismo.

Toma en cuenta que la leche materna es 90 por ciento agua y que ésta también aporta las sales y nutrientes necesarios para evitar la deshidratación, por lo que el bebé no necesita nada más.

2. No lo expongas directamente al sol

La piel de los bebés recién nacidos es sensible, fina y permeable, así que no debes exponerlo directamente al sol ni aplicarles protector solar.

Aunque suene contradictorio, los bebés sí necesitan de pequeños "baños de sol", a través de paseos porque les ayuda para la síntesis de vitamina D, pero siempre optando por las primeras horas de la mañana cuando el sol no "pega de lleno".

3. No le pongas zapatos

Los bebés que no caminan aún no tienen porque ocupar zapatos, ya que esto puede ser perjudicial, ya que la estructura ósea de un niño tarda en consolidarse completamente. Así que si cubres sus pies cuando aún no se han desarrollado, estarás perjudicando su óptimo desarrollo.

4. Ponle ropa fresca y cómoda

De acuerdo a un documento emitido por el Servicio Nacional de Salud del Reino Unido, el sobrecalentamiento puede aumentar el riesgo de muerte súbita. Esto puede ocurrir debido a demasiada ropa de cama o ropa, o porque la habitación está demasiado caliente. Elige siempre algodón para las prendas de tu bebé.

5. Cuídalo del aire acondicionado

Los bebés son especialmente sensibles a los cambios bruscos de temperatura pero pueden utilizar el aire acondicionado si hace mucho calor.

Solo debes intentar que la transición en la temperatura sea paulatina, y tener en cuenta que no les debe dar el flujo directamente y que no se debe utilizar para dormir.

Antes de prender el aire acondicionado, revisa su funcionamiento y limpia los filtros que han acumulado polvo e incluso algún insecto que pueda estar en el aparato.

Es importante que tomes en cuenta que aunque la temperatura sea más agradable gracias al aire acondicionado, lo cierto es que provoca sequedad y llanto en las fosas nasales como en los ojos. Intenta conseguir cierto grado de humedad.

No olvides tener especial cuidado con tu bebé este verano.

