5 consejos para ser una mejor madre cada día

Si te preguntas cómo ser una mejor madre para tus hijos, esto es para ti

SUSANA CARRASCO

SUSANA CARRASCO 08/05/2020

08/05/2020 19:06 hrs.

La mamá perfecta no existe pero si que puedes aprender todos los días de tus aciertos y errores para ser una mejor madre cada día. Si eres primeriza probablemente vives pensando que no lo haces bien o que debiste ser más dura con algún regaño, pero en realidad, hay algunas cosas que debes entender sobre la crianza de los hijos antes de autoexigirte demasiado.

Consejos para ser una mejor madre

Buscar la perfección a la hora de criar a los hijos puede ser contraproducente y llevarnos por caminos que no le dejen ningún beneficio a los pequeños, por ello, te damos algunos consejos para ser una mejor madre cada día, con aciertos y errores:

1. Deja de culparte por todo

Pensar que puedes llegar a ser una mamá que todo lo logra, incluso hijos perfectos, es un error. No puedes controlar cada decisión que hacen pero sí puedes guiarlos para que intenten tomarlas con responsabilidad. No te exijas demasiado ni tampoco te castigues si algo con ellos no sale como lo esperabas.

2. No seas tan rígida

La disciplina es fundamental para criar a los hijos, pero caer en los extremos puede causarles estrés y hasta que te tengan miedo, lo que definitivamente no aporta cosas positivas a la relación madre-hijo.

Es bueno establecer reglas, pero también hay que permitirles equivocarse sin hacerlos sentir mal, porque solo así aprenderán las lecciones más importantes de la vida.

TAMBIÉN LEE: Aburrimiento en niños durante cuarentena podría tener beneficios

3. Olvídate del qué dirán

Está bien escuchar consejos de otras mamás con más experiencia pero recuerda que tú tienes la última palabra. Solo tú conoces bien a tus hijos y no porque algo funcione para algunas, funcionará también para ti. La disciplina y educación que les das no puede ser influenciada por terceros, porque cada familia es única.

4. Haz tiempo para ti

Muchas mujeres cometen el error de olvidarse por completo de si mismas en cuanto se convierten en mamás, pero no hay necesidad de renunciar a todo lo que eras antes. Es importante que sigas teniendo al menos un momento al día para distraerte del rol de madre y para hacer cosas que te hagan feliz, puede ser un hobbie, una clase de yoga o hasta aprender un nuevo idioma. Si deseas trabajar, tampoco tienes por qué sentirte culpable, ya que sentirte realizada hará que busques lo mismo para tus hijos.

5. Pasa tiempo de calidad con tus hijos

A veces pensamos que con darles todo lo que nos pidan basta para ser una mejor madre, pero no es así. Lo mejor que puedes hacer con tus hijos es darles tiempo de calidad, pero en serio, sin ninguna distracción como el celular o los pendientes del trabajo. Busca siempre espacios en que puedan compartir una actividad y sobre todo, en el que ellos puedan hablarte sobre las cosas que les inquietan.

Solo el tiempo puede darte la experiencia y el aprendizaje para ser una mejor madre cada día y es probable que en el camino cometas varios errores. No te atormentes, es parte del proceso, nadie es perfecto, pero tampoco es necesario serlo para criar hijos llenos de amor, comprensión y claro, límites.

SIGUE LEYENDO: 5 señales que indican que un niño es feliz

(Con información de eres mamá)