No existe un elixir de la eterna juventud, no hay una fórmula mágica que haga que las personas no envejezcan, este es un proceso natural, pero es importante que las personas mayores se sientan joviales para que su actividad física y su salud emocional se mantengan en buena forma, es por eso que a continuación te daremos 5 consejos para que los adultos mayores se sientan jóvenes.

Los avances de la medicina han hecho que aumente la esperanza de vida de las personas. Pero no basta con cumplir años, hay que hacerlo de una forma sana y sintiéndose bien.

5 consejos para que los adultos mayores se sientan jóvenes

El que las personas mayores se mantengan saludables les ayudará a vivir su vejez de una forma más satisfactoria, no buscamos que después de los 65 años, las personas hagan actividades extremas para sentirse jóvenes, pero sí que tengan hábitos y actividades que además de hacerlos sentir bien, los haga sentir más joviales.

Estos 5 consejos pueden ayudar para que los adultos mayores se sientan jóvenes:

1. Dormir bien

La mala calidad del sueño es un factor clave en el deterioro de la salud de muchas personas a cualquier edad, pero aún más en los mayores.

Dormir mal deteriora la función de las piernas y la fuerza de los brazos en adultos mayores.

Antes de ir a dormir cuida el entorno donde vas a descansar. Poca luz, poco ruido y una temperatura agradable es la fórmula exacta que debes seguir en tu cuarto. Mantener horarios regulares de sueño ayudarán a descansar mejor.

2. Realizar actividad física

La Organización Mundial de la Salud recomienda que los mayores de 65 años hagan semanalmente al menos 150 minutos de actividad física de intensidad moderada, que es la que aumenta la frecuencia cardíaca y respiratoria.

Si tienes problemas de movimiento y también existen actividades físicas que puedes realizar, como el yoga en una silla.

3. Tener un hobby

Tener un hobby y dedicarle tiempo es uno de los mejores medios contra el estrés y para mantener las preocupaciones fuera de la mente.

Mantenerse socialmente activos, convivir y hacer nuevos amigos es muy importante para los adultos mayores.

4. Entrenar la memoria

Existen estudios que atribuyen el deterioro de la salud del cerebro al hecho de no hacerlo trabajar.

Para fortalecer la memoria puedes jugar crucigramas, ajedrez, sudokus, leer y escribir también ayuda a mantener bien entrenada tu memoria.

5. Lleva una dieta balanceada y come alimentos frescos

Existen muchos aspectos que influyen en el número de años que vive una persona, sin lugar a dudas la dieta es uno de los más importantes. A diferencia de los alimentos procesados y envasados, los productos frescos, las frutas y las verduras están llenos de nutrientes que resultan saludables y ayudan a rejuvenecer el cuerpo a nivel celular.

Ante cualquier malestar se recomienda acudir con un especialista.

