5 consejos para no terminar haciendo la tarea de los hijos

Una de las cosas con las que más batallan los padres de niños en etapa escolar son las tareas, pues los pequeños no siempre tienen la iniciativa de realizarla o simplemente, no pueden hacerla. Ayudarlos es bueno, pero es importante aplicar algunos consejos para no terminar haciendo la tarea de tus hijos.

Con la pandemia, las tareas pueden ser más complicadas, pues todo se explica a través de una pantalla y las dudas no siempre son resueltas.

(Foto: Freepik)

Sin embargo, es importante que no optemos por hacer la tarea de los niños, pues estaremos causando problemas en su desarrollo y aprendizaje. Lo mejor es simplemente apoyarlos y seguir algunas recomendaciones básicas.

Consejos para no terminar haciendo la tarea de los hijos

Hacer las tareas escolares de los hijos puede parecer una buena solución para algunos, pero lo cierto es que así no aumenta la capacidad de trabajo ni la disciplina de los niños. Tampoco les ayuda a aprender nada nuevo. Por ello, lo mejor es ayudarles de la siguiente forma:

1. Permite que se equivoque

Los niños están en etapa de aprendizaje así que es común y necesario que se equivoquen. No seas tan exigente y permite que realice sus tareas sin la presión de ser perfecto e impecable. Recuerda su edad, no le exijas a un niño de 5 años que entienda igual que tú o que un niño del doble de su edad.

(Foto: Freepik)

TAMBIÉN LEE: ¿Por qué hay niños que aman a los dinosaurios y qué beneficios tienen?

2. Organiza el tiempo para las tareas

Es fundamental establecer momentos del día que sean exclusivos para hacer la tarea y estudiar. Lo ideal es que sea en un lugar fijo, de preferencia un espacio en casa donde haya silencio y ninguna distracción como la televisión o el celular.

Si es posible, debemos poner el ejemplo y aprovechar ese momento también para leer o trabajar, así estaremos mandando un buen mensaje.

(Foto: Freepik)

3. Explícale, pero con paciencia

Es común que al explicarle al niño y que no entienda, perdamos rápido los estribos y empecemos a decirle que es un tonto o un inútil, pero esto es lo peor que puede ocurrir. Si te enojan o frustran sus respuestas o su forma de trabajar, lo mejor es que te alejes un momento y te calmes.

La recomendación es que en esos momentos te permitas respirar y volver a empezar, siempre con paciencia.

4. Haz juegos

No todo tiene que ser silencio y seriedad, así que una forma divertida de explicar temas complejos es por medio de juegos o incluso cuentos. Así evitarás hacer la tarea de tus hijos y permitirás que entiendan de forma creativa y al mismo tiempo, que se rían y se relajen.

(Foto: Freepik)

Es importante que hacer la tarea juntos sea un momento agradable y especial, no traumático ni lleno de conflictos. Es muy perjudicial crear ansiedad ante lo relacionado con la escuela.

5. Toma en serio el momento

Si vas a ayudar al pequeño con sus tareas debes estar realmente presente, así que suelta el smartphone y mantente atento a sus necesidades. Obsérvalo y escúchale con atención cuando así lo requiera.

Lo más importante es no terminar haciendo la tarea de los hijos por querer que terminen rápido o que obtengan una buena nota, de lo contrario, estaremos perjudicando su aprendizaje, su autonomía y la autodisciplina.

(Foto: Freepik)

Basta con acompañarlos en el proceso de aprendizaje, siempre con paciencia y tolerancia, pues así fomentaremos la confianza, el respeto, la empatía y sobre todo, la idea de que la escuela puede ser divertida, no algo negativo.

SIGUE LEYENDO: 5 beneficios de que los niños convivan con primos de su edad

(Con información de ABC y BBMundo)