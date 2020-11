5 cambios en la piel causados por el envejecimiento

No son solo las arrugas, hay distintos cambios en la piel que ocurren debido al envejecimiento y que requieren atención

SUSANA CARRASCO 17/11/2020

17/11/2020 12:28 hrs.

Existen distintos cambios en la piel causados por el envejecimiento, de hecho, éstos suelen ser los signos más visibles de la edad. A continuación, te decimos cuáles son los más comunes y lo que debes hacer para revertirlos o tratar de retrasarlos tanto como se pueda.

De acuerdo con la Biblioteca Nacional de Medicina de los EE. UU., los cambios en la piel por la edad no solo incluyen a las arrugas, existen otras alteraciones de las que también debemos estar pendientes.

Sigue leyendo para conocer todo al respecto, especialmente si ya estás en una etapa de la vida en que pueden comenzar a presentarse estos cambios.

Cambios en la piel por el envejecimiento

Lo primero que debes saber es la función que cumple la piel, pues se trata del órgano más grande del cuerpo humano que nos protege y contiene receptores para percibir el tacto, el dolor y la presión. También ayuda a controlar el equilibrio de líquidos y electrolitos, así como la temperatura corporal a través del sudor.

Pero ¿sabes qué cambios en la piel ocurren por el envejecimiento? A continuación, te los explicamos a detalle, toma nota:

1. Adelgazamiento

Con el envejecimiento, la capa externa de la piel, llamada epidermis, se adelgaza, aún cuando la cantidad de capas celulares permanece sin cambio. Esto hace que la piel sea mucho más frágil tanto a lesiones como a quemaduras por el sol, por lo que se deben extremar los cuidados.

2. Manchas

Las manchas por la edad son comunes después de los 40 años, ocurren a menudo en zonas que han tenido mayor exposición al sol, como el dorso de las manos, la cara, los antebrazos, la frente y los hombros. Son manchas planas, comúnmente de color marrón o negro.

3. Palidez o color amarillento

Debido a que la cantidad de células que contienen pigmento, llamados melanocitos, disminuye con la edad, es común que la piel envejecida se vea más delgada, más pálida y transparente o traslúcida. También puede adquirir una tonalidad amarillenta.

4. Elasticidad

Otro de los cambios en la piel por el envejecimiento tiene que ver con la elasticidad. Expertos señalan que los cambios en el tejido conectivo reducen la resistencia y la elasticidad, lo que se conoce como elastosis.

Esto causa la aparición de arrugas y produce una apariencia correosa, áspera y deteriorada por la intemperie que suele verse más en zonas expuestas al sol.

5. Resequedad

Con la edad, las glándulas sebáceas producen menos aceite, especialmente en las mujeres después de la menopausia. Los hombres, experimentan una mínima disminución, más frecuentemente, después de los 80 años.

Como consecuencia, es más difícil de mantener humectada a la piel, lo que produce una resequedad excesiva y picazón.

Como ves, no solo las arrugas aparecen con la edad, existen muchos cambios en la piel causados por el envejecimiento, así que lo mejor es que no descuides la atención a esta parte de tu cuerpo y que desde una edad temprana uses protector solar, tomes agua natural y evites fumar.

En caso de ya presentar estos cambios en la piel por el envejecimiento puedes acudir con un dermatólogo para que te diga en qué casos los problemas son reversibles o cuáles requieren un tratamiento para controlarlo. Recuerda que las revisiones periódicas de la piel pueden ayudar a diagnosticar problemas tan graves como el cáncer de piel, así que mantente al pendiente.

(Con información de Medline Plus y Mayo Clinic)