5 beneficios de que niños se disfracen en Halloween y Día de Muertos

Dejar que los niños se disfracen tiene muchos beneficios, ya que los divierte y fomenta su creatividad, inteligencia y empatía

SUSANA CARRASCO

SUSANA CARRASCO 27/10/2020

27/10/2020 13:58 hrs.

Este Halloween y Día de Muertos será diferente pues para contener los rebrotes de covid-19, las autoridades sanitarias piden no hacer celebraciones, lo que incluye que niños no salgan a pedir calaverita. Sin embargo, eso no impide que los pequeños puedan usar su disfraz favorito en casa mientras disfrutan de películas y, de hecho, se ha demostrado que hay 5 beneficios de que los niños se disfracen.

Además de darles horas de diversión, los disfraces son una buena herramienta de aprendizaje y desarrollo para los pequeños y a continuación te explicamos por qué.

(Foto: Pexels)

No te desanimes, aprovecha las circunstancias para hacer algo muy especial en casa con tus hijos y motívalo a usar su disfraz favorito para obtener maravillosos beneficios. Toma nota.

Beneficios de que los niños se disfracen

Se ha encontrado que existen varios beneficios de que los niños se disfracen y sin importar que no puedan salir a pedir calaverita este año o que hagan reuniones con sus amigos, pueden disfrutar de algunas ventajas como:

1. Potenciar la imaginación

El simple hecho de que el niño piense en un disfraz perfecto fomenta su poder de crear personajes e historias. Una vez que lo tenga, ten por seguro que pasará todo el día creando divertidas historias sobre piratas o princesas, así que la imaginación y la fantasía se desbordarán gracias a los disfraces.

(Foto: Pexels)

2. Más creatividad

Los pequeños pueden mezclar distintos disfraces o idear complementos que lo hagan llevar el disfraz más original, pues no hay reglas establecidas ni se deben seguir modas. Así que deja que tu pequeño tenga a la mano ropa vieja, guantes, sombreros y otros accesorios para que puedan crear sus personajes y posteriormente, los juegos más divertidos.

3. Menos pena

Otro de los beneficios de que los niños se disfracen es que, cuando hacen un personaje, se expresan de forma más libre y abierta, sin importar si son introvertidos o muy tímidos. Esto les ayuda a liberar tensiones y hasta a librarse de aquello que les causa preocupación interiormente.

(Foto: Pxhere)

Incluso un disfraz puede aumentar su confianza o reforzar algunas de sus aptitudes, como la valentía o la independencia, así que permítele elegir el que más le guste y obsérvalo para saber más de sus sentimientos e inquietudes.

4. Empatía

Al adquirir otro rol o personalidad a través de un disfraz, los niños pueden ver el mundo desde otra perspectiva, lo que ayuda a que sean más empáticos y puedan ponerse en el lugar de los demás antes de actuar. Es una experiencia de la que se aprenden muchos valores educativos.

(Foto: Pexels)

Por ejemplo, pueden adquirir conciencia de lo importante que es la salud si se disfrazan de médico, así que es importante optar por disfraces positivos y no tanto por aquellos que transmiten mensajes violentos o hasta discriminatorios.

5. Inteligencia

Para que el niño entre completamente en el papel de su disfraz debe aprender a actuar como su personaje y eso incluye que aprenda incluso nuevas palabras.

(Foto: tomada de la web)

Jugar con disfraces ayuda a que el niño procese información que recibe del mundo adulto, por ejemplo, tiene que hablar como un médico o un policía si se disfraza de esos personajes. Así que hay mayor expresión lingüística que facilita mejorar su vocabulario a través del juego.

¿Lo ves? Permitir que los niños se disfracen en Halloween y Día de Muertos no solo les da horas de diversión, también fomenta su inteligencia, creatividad y empatía.

(Con información de Web consultas, Ser Padres y BB Mundo)