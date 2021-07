5 alimentos que quitan las náuseas en el embarazo

De acuerdo a la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, las náuseas del embarazo son muy comunes y la mayoría de las mujeres embarazadas las experimentan y cerca de una tercera parte presenta vómitos.

Las náuseas comienzan con más frecuencia durante el primer mes de embarazo y continúan a lo largo de las semanas 14 a 16.

Las náuseas del embarazo no afectan al bebé de ninguna manera, a menos de que la mujer pierda peso por vómitos intensos. La pérdida de peso leve durante el primer trimestre no es raro cuando las mujeres tienen síntomas moderados y no es dañino para el bebé.

5 alimentos que quitan las nauseas en el embarazo

No todas las mujeres embarazadas tienen náuseas, pero es importante tener en cuenta a aquellas que si las padecen, ya que este malestar puede aparecer durante la mañana o noche y son molestas y muy incómodas, estos son los 5 alimentos que quitan las nauseas durante el embarazo.

1. Verduras

Son muy fáciles de digerir y tu organismo sentirá el alivio de la acidez al consumirlos, generan saciedad y te dan energía. Consumirlos durante el desayuno, que es la comida más importante del día, ya que son una opción saludable y rica en fibras. Además, mejoran la constipación y aceleran el tránsito intestinal, haciendo más sencilla la digestión y mejorando las náuseas durante el embarazo.

2. El limón

El zumo de limón exprimido con un poco de azúcar es utilizado por muchas embarazadas para combatir las náuseas. Otro consejo útil es partir un limón por la mitad e inhalar profundamente cuando se está viviendo una náusea. También puedes probar tomar agua mineral con un chorro de limón.

3. Almendras

En general todos los frutos secos grasos como las almendras, los cacahuates, las avellanas y las nueces contienen vitamina B6, una aliada para combatir las náuseas. Son además una fuente de nutrientes y grasas saludables.

4. Jengibre

Se han observado beneficios de la ingesta de jengibre en el embarazo, para reducir las náuseas y vómitos que suelen presentarse durante la gestación, cuando se consume en cantidades de un gramo diario.

También se puede obtener aceite de jengibre de esta raíz. Entre sus propiedades también se ha encontrado que el jengibre posee potentes antioxidantes, incluso con un efecto superior a los presentes en el ajo.

5. Plátano

Los plátanos pueden ayudar a aliviar la sensación de náuseas estimulando la producción de mucosa en el revestimiento del estómago. La mucosa crea una barrera contra sustancias ácidas gástricas que causan alteraciones estomacales. También es un alimento recomendado para combatir la acidez gracias a sus propiedades alcalinizantes.

Las náuseas pueden aparecer durante un embarazo pero eso no significa que también lo harán en el próximo, los alimentos antes mencionados pueden ayudarte a prevenir estas molestias.

