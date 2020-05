5 afecciones comunes que tienen los hijos de madres no amorosas

El amor se relacionó con una mejor regulación de sus emociones en la adolescencia temprana, pero... ¿Qué pasa cuando no hay cariño?

ADRIÁN AGUIRRE 10/05/2020

El amor de una madre afecta el cerebro de su hijo o hija. Una investigación publicada en Proceedings of the National Academy of Sciences subraya que el cariño de las mamás afecta físicamente el volumen del hipocampo de su descendiente.

¿Qué significa esto? El hipocampo es una estructura cerebral compleja que tiene un papel importante en el aprendizaje y la memoria y la crianza temprana de apoyo tiene un efecto positivo en el desarrollo saludable del esta, asociándose con una mejor regulación de las emociones en la adolescencia temprana.

Pero... ¿Qué pasa con las madres no amorosas?, ¿Qué impacto tiene en el pequeño?





Existe mucha gente que piensa que el vínculo materno es instantáneo y universal y esto no quiere decir que el vínculo madre-bebé no exista. Sí existe, pero no todas las mujeres se relacionan con sus hijos. Al menos no de la manera en la que nos han inculcado culturalmente (un amor que supere todas las barreras).

La realidad es que el vínculo no es apego , y el apego es un proceso complicado de interacción materno-infantil que involucra los niveles físico, psicológico y neurológico. Y no siempre es exitoso.

Hay que recordar que el apego se define como "un vínculo afectivo que se extiende en el tiempo y que resulta intenso". No tiene lugar en el momento y la idea popular de vinculación se centra en la figura materna, pero es un proceso que requiere que la madre sea receptiva y esté en sintonía con las señales que le dé su bebé.

Por otra parte, el psicoanalista, psicólogo social y filósofo humanista, Erich Fromm decía que "El amor de la madre es felicidad, es paz, no necesita ser adquirido, no necesita ser merecido", pero... ¿Qué pasa cuando el nacimiento no es por decisión propia, por ejemplo?

Afecciones comunes que tienen los hijos de madres no amorosas:



Se le llama "negligencia" al descuido o la falta de cuidado y también se puede presentar con las emociones.

"La negligencia emocional no es lo mismo que el abuso infantil porque a menudo no es intencional", explica la doctora Andrea Brandt

En palabras de Brandt, mientras que algunos padres pueden ignorar intencionalmente las emociones de sus hijos, otros pueden dejar de notar o responder a las necesidades emocionales de sus hijos.

"Tus padres podrían haber hecho todo lo posible y amarte mucho, pero aun así pueden haber descuidado tus necesidades emocionales", detalla

Los hijos de una madre que no ama, que es emocionalmente distante, retenida, inconsistente o incluso cruel aprenden diferentes lecciones sobre lo que los rodea y sobre sí mismos, pero puede que no crezcan con la madurez emocional que los que sí recibieron el amor materno.

Se sabe que los bebés humanos nacen con una dependencia muy fuerte hacia sus padres y su desarrollo cerebral, social, emocional y cognitivo, dependen de un vínculo amoroso o una relación de apego con un cuidador principal, pero... ¿Qué sucede cuando no se les quiere o se les descuida? Estas son 5 afecciones que pueden llegar a tener:

1) Son demasiado sensibles: Puede ser sensible a los desaires, reales o imaginarios y tener problemas para manejar sus emociones. Tienden a pensar demasiado las cosas.

2) Tienen dificultad para establecer límites: Muchas hijas, atrapadas entre su necesidad de atención de su madre y la ausencia de ésta, señalan que se convierten en "complacientes" en las relaciones adultas o no pueden establecer otros límites que generen relaciones sanas y que mantengan emocionalmente. Además, varias hijas no amadas informan problemas para mantener amistades femeninas cercanas, que son complicadas debido a cuestiones de confianza

3) Falta de confianza en las demás personas: ¿Cómo se puede confiar en otra persona cuando una de las personas más importantes de su vida no escucha ni está? Los problemas de confianza de estas personas se basan en que las relaciones – tanto las amistades como las amorosas - son fundamentalmente, poco confiables.

4) Falta de confianza en ellas mismas: Un hijo no amado (o una hija) no sabe que es adorable o merece atención, ya que puede haber crecido sintiéndose ignorado/a, desconocido/a o criticada.

Generalmente crece con la voz de su madre en su cabeza diciéndole que no es inteligente, hermosa, amable, digno, valioso y continuará afectándolo a menos de que haya algún tipo de intervención psicológica.

5) Se limitan mucho: Como han crecido con alguien diciéndoles que no son lo suficientemente buenos en lo que hacen y dicen y han escuchado que sus ideas no son buenas, les cuesta enfocarse en sus fortalezas y se centran en sus defectos. Tienen miedo de decir lo que piensan y se les ocurre porque sienten que las personas a quienes se las expongan las van a rechazar como solían hacerlo con ellos en casa.

