4 Consejos para ayudar a los niños a sobrellevar la ansiedad covid-19

ADRIÁN AGUIRRE

ADRIÁN AGUIRRE 12/09/2020

12/09/2020 17:54 hrs.

Se dice que los menores aprenden mucho de las reacciones que tienen los adultos ante diversos estímulos y en ese sentido, el coronavirus covid-19 no se queda atrás.

De acuerdo con el profesor de Psiquiatría y Ciencias del Comportamiento en la Universidad del Sur de California, Steven Siegel, cuando los niños o niñas se dan cuenta de que los adultos no les pueden garantizar su seguridad por completo durante la pandemia, es posible que puedan llegar a sentirse ansiosos o impotentes.

¿Qué se puede hacer al respecto? Aquí te lo decimos.

4 tips para ayudar a los niños a sobrellevar la ansiedad covid-19

Estas son cuatro recomendaciones que dio Siegel en The Conversation para ayudar a los menores a sobrellevar la ansiedad por el covid-19:

1) Tener en cuenta que no lo sabemos todo y que no hay nada malo en ello: Siegel menciona que hay que aprender a aceptar la ambigüedad y que si no sabemos algo, podemos leer sobre ello e informarnos para que, en caso de que el menor pregunte algo, se les responda de manera informada.

Sobre este tema, la doctora en psicología de la Escuela de Medicina de Harvard, Jacqueline Sperling, comenta que es natural que los niños hagan preguntas, particularmente sobre algo que no conocen y es nuevo para ellos.

"Sin embargo, a veces, la ansiedad de un niño parece estar haciendo las preguntas, lo que provoca un comportamiento llamado búsqueda de tranquilidad. Puede parecer que un niño hace repetidas veces las mismas preguntas o preguntas similares, pero la angustia del niño aumenta sin importar cuántas veces responda las preguntas", explica Sperling.

No te desesperes y recuerda que los niños reaccionarán a lo que dices y a cómo lo dices.

2) Respetar las medidas de prevención: Ellos aprenden muchas cosas viendo la manera en la que se comportan los adultos, por lo que Siegel recomienda usar el cubrebocas, mantener la sana distancia de los demás y lavarse las manos con frecuencia.

"Eso reduce la posibilidad de enfermarse y de esta manera, los niños entienden que seguir las reglas es una forma de mantenerse a salvo", comenta el especialista

3) Respetar a los demás: Enseñarles que usar el cubrebocas puede proteger a las demás personas y que no usarlo muestra una falta de respeto por el entorno, menciona Siegel, les enseña a los menores que los demás importan, incluso si son personas que no conocen.

4) Respetar las señales de peligro: así como se les puede enseñar que pasarse el semáforo en rojo cuando se vaya manejando es peligroso y que hay que esperar a que se ponga en verde para poder avanzar, Siegel comenta que se les puede enseñar que el covid-19 es algo peligroso que se encuentra allá afuera, pero que se puede prevenir y evitar poniéndose cubrebocas, lavándose las manos y manteniendo la sana distancia de las demás personas.

"Como padres, maestros y ciudadanos, es nuestra responsabilidad proporcionar a los niños un contexto, limitar las catástrofes y enfatizar la responsabilidad y el control", concluye Siegel.

(Con información de The Conversation)