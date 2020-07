3 anticonceptivos muy efectivos para hombres, además del condón

La responsabilidad de la planificación familiar recae en hombre y mujeres, por lo que te presentamos tres tipos de anticonceptivos masculinos

MELISSA SIERRA

14/07/2020

14/07/2020 14:33 hrs.

El uso de métodos anticonceptivos para evitar un embarazo no deseado suele recaer en las mujeres, sin embargo, en las últimas décadas se ha visto un avance en el desarrollo de métodos anticonceptivos masculinos que puedan ayudar a la planificación familiar masculina.

Los métodos anticonceptivos se identifican como cualquier dispositivo que ayude a prevenir un embarazo, y se dividen en métodos de barrera y hormonales. Los métodos hormonales, que incluyen la aplicación de inyecciones, parches y pastillas, son los que comúnmente utilizan las mujeres, pero en los últimos años se ha visto una mayor aceptación de estos métodos en los hombres.

A pesar del desarrollo constante de los métodos anticonceptivos hormonales masculinos, son pocos los que ya se encuentran en el mercado, por lo que comúnmente los hombres utilizan los métodos anticonceptivos de barrera. Aquí te presentamos tres tipos de métodos anticonceptivos masculinos:

1. Inyecciones anticonceptivas

La inyección anticonceptiva funciona a través de un inhibidor reversible de esperma, creado con un compuesto llamado anhídrido maleico de estireno, el cual debe ser inyectado cerca de la ingle bajo anestesia local en el conducto deferente, tubo que contiene el esperma cerca de los testículos.

Este método promete tener una efectividad de hasta 13 años con efectos secundarios mínimos como acné, aumento del deseo sexual y ligeros cambios de humor. Recientemente se anunció que este tipo de método anticonceptivo estará disponible en México a finales de año.

3. Gel anticonceptivo

Se trata de un gel que reduce la producción de esperma a niveles bajos o inexistentes, debido a que su formulación incluye progesterona (hormona sexual femenina) en combinación con testosterona. El anticonceptivo, que es reversible, está diseñado para ser absorbido a través de la piel de espalda y hombros.

Una vez que el gel muestre que los niveles de esperma han descendido a un umbral suficiente para la anticoncepción, entrará a la fase de eficacia con la que evaluarán la capacidad de la formulación para prevenir el embarazo.

3. Vasectomía

La vasectomía, a diferencia de los métodos antes mencionados, es un método anticonceptivo irreversible seguro y eficaz para prevenir embarazos no deseados. Su efectividad es superior al 99%. Su efecto no es inmediato sino hasta los tres meses cuando el esperma restante ha desaparecido del semen.

Este método no conlleva riesgos inmediatos o a largo plazo, por lo que no influye en la pérdida de la capacidad para tener orgasmos, cáncer, enfermedades del corazón o disminución en la cantidad del semen. Incluso, información del IMSS asegura que la vasectomía no interfiere con la actividad sexual ya que no afecta la producción de testosterona.

Hasta el momento, el condón masculino es uno de los métodos anticonceptivos de barrera más usados debido a que es accesible, económico, y no es permanente, tampoco tiene efectos secundarios como otros métodos.

Su importancia recae en que no sólo puede evitar embarazos no deseados, también previene el contagio de Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS). Con un 99% de efectividad, es el método anticonceptivo más utilizado por los hombres.