10 hábitos saludables que los ancianos jubilados deben adquirir

10/11/2020 13:31 hrs.

Estar trabajando prácticamente durante toda la vida y luego pasar a no tener ninguna obligación laboral es uno de los momentos en los que se corre mayor riesgo de padecer depresión, por ello, es fundamental que los ancianos jubilados adquieran una serie de hábitos saludables durante esta transición.

De acuerdo con Infosalus, se calcula que unas 350 millones de personas en todo el mundo padecen depresión, de las cuales el 12% son mayores de 65 años, quienes generalmente han dejado de trabajar.

La jubilación se percibe como un luto, como la pérdida de algo y es por ello que todo anciano que pase por este proceso requiere de apoyo social, familiar y de salud, lo que puede conseguir al adquirir 10 hábitos fundamentales.

Hábitos para ancianos jubilados

Aunque algunas personas consideran que la jubilación es la entrada definitiva a la vejez y que marca el fin de las cosas interesantes de la vida, en realidad podría ser todo lo contrario, pues hay muchas oportunidades para seguir activo y adquirir nuevas experiencias.

Para ello, los expertos recomiendan algunos hábitos saludables que facilitan el disfrute de esta etapa y reducen el riesgo de desarrollar efectos negativos como la depresión. Toma nota:

1. Planificar

Si tu fecha de jubilación está cerca, es importante que te prepares y planifiques lo que te gustaría hacer en tu tiempo libre. De esta manera, podrás adaptarte poco a poco para que una vez que llegue el momento, no sientas un cambio brusco.

2. Ejercicio

Entre las actividades tras la jubilación que no pueden faltar está el ejercicio y se recomienda hacer una diversificación, con ejercicio aeróbico, de resistencia y de equilibrio.

Esto no solo evita los problemas de peso y las complicaciones en la salud, sino que previene caídas y fracturas, comunes en la tercera edad.

3. Rutina

Otro de los hábitos que los ancianos jubilados deben tener es crear una rutina diaria, de manera que se levanten y acuesten siempre a la misma hora.

También se deben respetar los horarios de comida, los de ejercicio y los que se comparten en familia o en actividades de ocio.

4. Aprovechar el tiempo libre

Si no se tiene idea de qué hacer con el tiempo libre en la jubilación, simplemente se debe pensar en todo aquello que antes no se podía por el trabajo, como leer, escribir, hacer jardinería, practicar un deporte, ser voluntario, ayudar a la familia, etc.

Es importante mantenerse activo y dedicar tiempo a hacer actividades que fortalezcan la mente.

5. Pasar tiempo con los nietos

Tras la jubilación, no se puede desperdiciar la oportunidad de pasar tiempo con los nietos, pues es una edad propicia en ambos para el diálogo y la conversación, lo que los enriquece mutuamente y fortalece el vínculo.

6. Vida sexual

Se cree que en la tercera edad es impensable tener una vida sexual activa y placentera, pero lo cierto es que las necesidades sexuales persisten en esta etapa e incluso, pueden ser mejores que en la juventud debido a la experiencia adquirida y el tiempo libre para dedicarse a disfrutarlo.

7. Labores domésticas

No se debe descuidar la limpieza del hogar, incluso puede ser una buena forma de mantenerse ocupado tras la jubilación. Se puede cambiar la decoración, agregar más plantas o simplemente pintar de otro color una habitación.

Mantener el hogar limpio y en buen estado contribuye a una buena salud mental y hasta a tener un mejor humor todos los días.

8. Viajar

Ya sea a una ciudad cercana o a otro país, viajar es otro de los hábitos que los ancianos jubilados no pueden dejar de lado. Esto permite conocer nuevas cosas y personas, probar alimentos distintos y hasta caminar más en la naturaleza, lo que aporta múltiples beneficios físicos y emocionales.

9. Amigos

En la tercera edad, la soledad puede ser muy común, por ello es importante hacer un esfuerzo por mantener las relaciones sociales.

Lograrlo requiere de no descuidar las amistades, es fundamental asistir a reuniones con amigos, hacer visitas a los familiares o conocidos y participar en actividades saludables que puedan hacer juntos, como salir a una caminata o ir a un museo.

10. Imagen personal

Cuidar la higiene personal es otro consejo para enfrentar la jubilación de forma saludable, pues la imagen y la ropa con que se viste es fundamental para sentirse activo y feliz. Así que no se debe descuidar la imagen externa pues no solo permite verse bien, sino sentirse bien.

¿Cuántos de estos hábitos saludables para ancianos jubilados tienes tú?

