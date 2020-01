Algunas famosas compartieron que esperan con mucha ilusión el 2020, pues se convertirán en mamás

08/01/2020 15:00 hrs.

Ser mamá es la ilusión de muchas mujeres, incluyendo a las celebridades, quienes a través de sus redes sociales han decidido compartir la buena noticia de que tendrán un bebé el siguiente año. Conoce quiénes son las 10 famosas que se convertirán en madres este 2020.

Algunas ya se atrevieron a mostrar su pancita en público, mientras que otras se han mostrado un poco más reservadas.

Famosas que serán madres en 2020

Esta es la lista de las famosas que tendrán a su bebé en brazos en los próximos meses:

1. Anahí

La famosa cantante del grupo RBD anunció a finales de octubre que está en la dulce espera de su segundo hijo, que fue concebido con su esposo Manuel Velasco Coello. La también actriz reveló en sus redes sociales que el bebé será niño y que se llamará Emiliano.

2. Sherlyn

A sus 34 años, la actriz de telenovelas y conductora de televisión anunció a sus seguidores de Instagram que está en espera de su primer bebé y que podrá cumplir este sueño gracias a una inseminación artificial que se practicó en Estados Unidos.

3. Ana Leyevska

Esta actriz de telenovela anunció que será mamá por segunda vez y además reveló el sexo del bebé mediante un video en donde cae una lluvia de papelitos azules, dando a entender que su retoño será un precioso niño.

4. Mila Jovovich

Conocida por su papel en películas como Resident Evil o El quinto elemento, la actriz de 44 años anunció que será madre por tercera vez, aunque también reveló que al enterarse de la noticia, tuvo mucho miedo, pues anteriormente había sufrido un aborto espontáneo.

Sin embargo, ya confirmó que después de hacerse varios estudios su bebé está en perfecto estado y espera su llegada este próximo febrero de 2020.

5. Ashley Graham

Otra de las famosas que se convertirán en madres este 2020, es Ashley Graham. La top model reveló mediante un tierno video junto a su pareja el embarazo y se espera que su bebito llegue en las primeras semanas del 2020.

6. Michelle Williams

Esta reconocida actriz inició el año anunciando su segundo embarazo fruto de su relación con Thomas Kail. En algunas premiaciones, como los recientes Globos de Oro, la actriz fue captada luciendo una pequeña pancita.

7. Hanna de Ha*Ash

El grupo Ha*Ash definitivamente es uno de los grupos musicales más exitosos de los últimos años y una de sus integrantes, Hanna Nicole, anunció a mediados de diciembre de 2019 que está en la espera de su primer bebé.

La cantante dio a conocer la buena noticia a través de su Instagram, con un emotivo video donde asegura que será madre de una hermosa niña.

8. Laura Prepon

Seguro la reconoces por su papel en Orange is the New Black y recientemente, anunció su segundo embarazo junto a su esposo Ben Foster. Estos enamorados ya son padres de una nena de casi tres años.

9. Marysol Sosa

La hija de José José dio a conocer que será madre este 2020 y reveló que supo esta buena noticia unos días después del lamentable fallecimiento de su padre, el conocido Príncipe de la Canción.

10. Clémence Poésy

Esta actriz francesa es mejor conocida como Fleur Delacour en las películas de la saga de Harry Potter y recientemente mostró al mundo su pancita de algunos meses de embarazo con una tierna fotografía en sus redes sociales.

