10 cuidados para los niños durante la época de frío

Extremar los cuidados de los niños en época de frío es fundamental para evitar que contraigan enfermedades respiratorias graves

A medida que pasan los días, se siente cómo las temperaturas van bajando, por ello, es importante conocer los cuidados para los niños durante la época de frío, pues debemos protegerlos de las enfermedades respiratorias y otras patologías frecuentes en los pequeños durante esta época.

De acuerdo con un artículo de Efe Salud, los niños son especialmente vulnerables a las bajas temperaturas, lo que los hace más susceptibles a contraer enfermedades.

Esto se debe a que el sistema inmunológico de los pequeños todavía no ha madurado en su totalidad, por lo que su capacidad de defensa ante el viento frío no es la ideal. Así que toma nota de los 10 cuidados para los niños durante época de frío.

Cuidados para niños en época de frío

Con la llegada de las bajas temperaturas, también pueden presentarse más enfermedades, especialmente las que afectan el sistema respiratorio. En los niños, algunas de las complicaciones más comunes son la bronquiolitis, la bronquitis y el asma bronquial, así como el resfriado común y la infección de anginas.

En los tres primeros casos, se debe tener cuidado, pues pueden causar síntomas como silbidos en el pecho, dificultad para respirar y aumento de la frecuencia respiratoria.

Por ello, es fundamental extremar las precauciones y aplicar los cuidados para niños en época de frío que ayuden a disminuir el riesgo de enfermarse, tales como:

1. Abrigarlos correctamente

Como padres, podríamos pensar que lo mejor es poner un exceso de abrigo en los niños y regañarlos cada vez que intenten quitarse la chamarra, no obstante, no es necesario envolverlos demasiado en suéteres.

Basta con vestirlos con varias capas de ropa, las mismas que tú como adulto usas para evitar el frío. La clave es evitar la falta de abrigo, especialmente cuando están en exteriores, pero también el exceso para no favorecer que el niño sude y guarde humedad, lo que es perjudicial en esta época. Es importante cubrirles nariz y boca con una bufanda cuando estén afuera.

2. Evitar cambios de temperatura

Es importante que el niño no se exponga a cambios bruscos de temperatura y que, dentro de casa, intentemos mantener una temperatura templada. No se recomienda usar calefacción en casa, al menos no muy fuerte, es mejor permitir que el organismo utilice sus propios mecanismos reguladores para adaptarse al frío y que no haya un cambio brusco al salir a la calle o el patio.

3. Adecuar la ropa de cama

Además de abrigarlo correctamente, otro de los cuidados para niños en época de frío es cambiar su ropa de cama, quitando las telas ligeras y frescas para dar preferencia a las sábanas y cobertores más cálidos.

La recomendación es colocar mantas de felpa y edredones ligeros que calienten pero que no sean demasiado pesados. La pijama también debe ser de telas cálidas.

4. Hidratación de la piel

Algo que no debemos descuidar en la temporada de frío, es la atención a la piel de los pequeños, pues es mucho más delgada, sensible y delicada que la de los adultos.

Por ello, será fundamental aplicar crema hidratante adecuada para su edad todos los días, especialmente en zonas expuestas como las manos, la cara y el cuello. También se deben aplicar bálsamos labiales para humectar esta zona que tiende a agrietarse o despellejarse con el frío.

5. Buena alimentación

Es importante incluir en la dieta infantil durante la época de frío frutas y verduras, especialmente aquellas ricas en vitamina A y C, como la guayaba, naranja y zanahoria.

De igual forma, se recomienda darles alimentos y bebidas calientes o tibios, como guisos, caldos y sopas, así como leche tibia o un poco de té. Esto les ayudará a estar hidratados y a mantener una adecuada temperatura corporal.

6. Lavado de manos

Uno de los cuidados de niños en época de frío fundamentales es recordarles que deben lavarse las manos con agua y jabón varias veces al día, especialmente antes de comer, después de ir al baño, al regresar de la calle o al haber estado en contacto con otros niños.

7. Evitar que compartan cosas personales

Las enfermedades respiratorias en niños pueden ser muy contagiosas, por ello es necesario evitar que los pequeños en casa compartan cosas personas con otros niños o con adultos, como vasos, platos, cubiertos, toallas y por supuesto, juguetes.

8. Actividad física

Una de las mejores formas de combatir el frío es moviéndonos y activando nuestro cuerpo, así que es ideal que, en esta temporada, los niños hagan actividades que impliquen mucho movimiento, como bailar, jugar a la pelota o brincar la cuerda.

De esta manera se divertirán y entrarán en calor mucho más fácil que si están sin mucha actividad.

9. Cero contactos con personas enfermas

Dentro de lo posible, será ideal mantener al niño alejado de adultos y otros pequeños que estén enfermos, pues como lo mencionamos, su sistema inmune no es lo suficientemente maduro y podrían contagiarse con facilidad y enfermar gravemente.

10. Ventilación

Finalmente, entre los cuidados de niños en época de frío no puede faltar la buena ventilación de la casa y especialmente, de la habitación del pequeño. Así se garantiza que circule aire puro y no se acumulen los virus y bacterias peligrosos. Además, se deberá evitar llevar al pequeño a lugares cerrados o muy concurridos.

Empieza hoy mismo a aplicar estas medidas y garantiza la buena salud de tus niños en esta temporada.

