Los bebés prematuros son mucho más vulnerables, por lo que necesitan cuidados muy específicos para desarrollarse sanamente

Tener un bebé puede cambiar completamente la dinámica del hogar y si es un bebé prematuro, los cambios son aún más drásticos, pues requieren de atenciones muy específicas. Conoce los 10 cuidados básicos para bebés prematuros.

Si tu bebé nació antes de lo esperado, no tengas miedo, con algunas recomendaciones estará muy sano y fuerte en poco tiempo.

Riesgos para bebés prematuros

De acuerdo a un artículo publicado en El País, un niño prematuro es el que nace antes de las 37 semanas de gestación.

Cuando un bebé nace antes de tiempo, no solo implica que será un poco más pequeñito, sino que necesitará de estar más tiempo en el hospital recibiendo cuidados especializados, porque algunas de sus funciones básicas no se han desarrollado completamente.

El bebé prematuro puede ser dado de alta hasta que no presente problemas para respirar y hasta que tolere bien los alimentos.

Sin embargo, Martha Reche Morros, supervisora de enfermería de la Unidad de neonatología del Hospital Vall d´Hebron en Barcelona, señala que en caso de que haya surgido otra complicación, como enfermedad pulmonar aguda o inflamación intestinal, la estancia en el hospital puede alargarse.

De acuerdo a la Biblioteca Nacional de Medicina de los EE.UU., debido a que nacen muy pronto, los prematuros pesan mucho menos que los bebés que completaron su gestación.

Pueden tener problemas de salud ya que sus órganos no tuvieron el tiempo suficiente para desarrollarse. Algunos bebés prematuros pueden tener:

Problemas respiratorios

Dificultades para alimentarse

Parálisis cerebral

Atraso del desarrollo

Problemas de la visión

Problemas de audición

Pero, ¿qué pasa al llegar a casa?, ¿cómo deben ser los cuidados?

Al respecto, la especialista señala que muchas veces, los padres llegan a sentir una gran dependencia de los profesionales médicos y de la monitorización del bebé, porque creen que de otra forma puede ponerse mal.

Cuando el bebé prematuro llega a casa, puede causar estrés, inseguridad y miedo, sobre todo a que deje de respirar o a que como padres, no sean capaces de cuidarlo correctamente.

Cuidados básicos de bebés prematuros

Por ello, la experta te dice cuáles son los cuidados que un bebé prematuro necesita en cuanto llegue a casa:

1. Alimentación

Lo ideal siempre será la alimentación con leche materna, pero también existen leches artificiales adaptadas a prematuros que pueden utilizarse hasta los 2 kilos de peso y, posteriormente, cualquier otra leche adaptada de lactante.

Toma en cuenta que los suplementos nutritivos no son necesarios si el crecimiento del bebé se ajusta a los parámetros habituales.

Otra cosa que debes priorizar, es que el recién nacido debe tomar en casa hierro y polivitamínicos, que dejará de ingerir cuando tenga alrededor de seis meses de edad.

2. Cuidado con el reflujo

Los bebés prematuros suelen tener más reflujo gastro-esofágico o estomacal, el cual suele desaparecer con el tiempo, pero mientras eso ocurre, provoca la regurgitación de la comida durante la digestión.

Ante cualquier síntoma de reflujo, llévalo al médico para que te diga cómo puedes ayudarlo a controlarlo o disminuirlo.

3. Temperatura

Otro de los cuidados en bebés prematuros que debes tener muy en cuenta es la temperatura, que debe ser siempre de 36 grados.

¿Cómo medir su temperatura? Se hace con la referencia de que si tú tienes frío, el bebé sentirá más que y si tú tienes calor, el niño tendrá también, pero menos. En ese sentido, la ropa del bebé conviene que sea cómoda y sin botones.

Evita los cambios bruscos de temperatura, si entras en un lugar con mucho calor hay que desabrigar al bebé y lo contrario en el momento de salir al exterior.

4. Baño

La hora del baño puede ponerte muy nerviosa, pues el bebé prematuro se ve más frágil y pequeñito que un bebé nacido a los 9 meses. Pero no te estreses, los baños no deben ser diarios, hazlo un día sí y un día no y no uses jabones muy fuertes.

5. Paseos

Dar paseos al aire libre con tu bebé prematuro es muy importante, pues el sol es una fuente de energía y vitaminas que ayudarán a que esté fuerte más rápido.

6. Transporte

Revisa que lo llevas de la forma más segura posible. En el mercado hay sillas para coches específicos para bebés prematuros, y cuentan con un sistema que permite que el pequeñito estire su cuerpo para que respire con facilidad.

7. Citas médicas

No puedes faltar a ninguna, porque hace falta comprobar la evolución de la salud del bebé. Así que llévalo con el pediatra en la fecha que corresponda.

8. Vacunas

Los niños prematuros también necesitan de sus vacunas, serán las habituales para bebés que vienen en la cartilla de vacunación.

9. Cuidado con las infecciones

Como las defensas de los bebés prematuros son más débiles, debes procurar que las personas que se le acercan usen tapabocas y mantengan una distancia de seguridad de 2 metros, especialmente si la persona está resfriada.

En caso de que el bebé tenga hermanitos, lo mejor es que no compartan habitación y que siempre haya un lavado de manos antes de tocarlo.

Evita la guardería al menos durante el primer año, así como los lugares públicos, como salas de espera y transporte público.

No puede estar cerca del humo de tabaco y sus juguetes y demás accesorios, debes lavarlos perfectamente bien con agua y jabón.

10. Medicamentos

Muchas veces el bebé necesitará que le des tu misma algunos medicamentos y lo mejor será que hagas una rutina para dárselos siempre a la misma hora y no los olvides. Organízate muy bien para que se cumplan sus horas de siesta y comidas.

Con los cuidados específicos que los bebés prematuros necesitan, te aseguramos que con el tiempo tu pequeño será menos vulnerable y más fuerte.

