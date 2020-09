"Ya se verá lo del "grito". Lo que se recomienda es no congregarse"

El subsecretario de salud recordó las tres fases clínicas que se usan para ver la seguridad de las vacunas. Hasta el momento se tienen 642 mil 860 contagios

ADRIÁN AGUIRRE 08/09/2020

08/09/2020 19:25 hrs.

Durante la conferencia de prensa diaria sobre la situación del nuevo coronavirus en México correspondiente al 8 de septiembre de 2020, el director general de epidemiología, José Luis Alomía Zegarra, señaló que en el escenario nacional se tienen 642 mil 860 casos confirmados y 79 mil 720 sospechosos, además de 68 mil 484 defunciones confirmadas por este padecimiento.

Sobre la situación de las camas de atención, Alomía detalló que se tienen 21 mil 158 camas hospitalarias disponibles y 7 mil 732 camas con ventilador disponibles en el país.

"Es importante estar atentos a cualquier síntoma de malestar y no dar ningún signo por sentado", explicó el especialista, quien añadió que en el país la mayoría de las camas de hospitalización se encuentran disponibles para quien las necesite.

Las fases clínicas de una vacuna:

De acuerdo con la FDA se tienen 3 fases clínicas para asegurar la salud de las personas:

Fase 1) Se centran en la seguridad e incluyen de 20–100 voluntarios saludables. Se busca aprender cómo el tamaño de la dosis puede estar relacionada con efectos secundarios.

Fase 2) Si no se encontraron efectos secundarios graves en la fase 1, se procede a la fase 2, que involucra a más gente. Incluye estudios que pueden proporcionar información adicional sobre los efectos secundarios comunes a corto plazo

Fase 3) En esta etapa participa más gente que en la fase II y las personas vacunadas se comparan con las personas que han recibido un placebo u otra vacuna para que los investigadores puedan aprender más sobre la seguridad de la vacuna de prueba y su seguridad, así como identificar los efectos adversos más comunes.

"La fase tres incluye decenas de millares de sujetos voluntarios que participen en los estudios. Es un punto determinante. Las fases 2 y 3 son comparativas, pues se utilizan más voluntarios para las pruebas", detalló el subsecretario de prevención y promoción de la salud, Hugo López-Gatell Ramírez, quien añadió:

"Hay una fase 4, que es en donde se le confiere una autorización sanitaria para que se use el producto libremente y se comercialice a toda la población. Es importante porque se requiere, aunque es raro un evento secundario después de pasar las tres pruebas clínicas, hay situaciones que se pueden descubrir solamente cuando se examinan los resultados con millones de personas. Por eso es importante"

"Es deseable que los estudios se hagan en distintos lugares, al mismo tiempo para tener un panorama más amplio", añadió López-Gatell

Sobre la situación de la vacuna elaborada entre México y Argentina para combatir el covid-19, el subsecretario de salud mencionó estos puntos:

1) La noticia es producida por Aztra

2) Es oficial, no fake news

3) Se desconoce si existe asociación entre la inyección y la reacción secundaria que se pudo haber tenido. Se desconoce dicha reacción.

"Es importante saber que en nuestro país, ninguna vacuna se puede usar sin que haya pasado la fase III", recalcó López-Gatell

¿Qué implicaciones puede tener para México?

De acuerdo con López-Gatell, la consecuencia de que se haya puesto en pausa el avance de la vacuna de AstraZeneca, es que se retrase la llegada de la vacuna a nuestro país.

Sobre los festejos del 15 de septiembre:

"No se ha presentado oficialmente la modalidad del grito. Será responsabilidad del presidente o del comité organizador de las fiestas patrias. En su momento se dará a conocer públicamente la manera en la que se llevará a cabo el festejo, pero no quiero adelantarme. En cualquier condición, lo que se recomienda es no congregarse", detalló López-Gatell.

