Vitamina C ¿funciona realmente contra el coronavirus?

Un protocolo en curso tiene como objetivo evaluar la eficacia clínica y la seguridad de la vitamina C en el tratamiento de la neumonía por covid-19.

INGRID SILVA 03/07/2020

03/07/2020 12:40 hrs.

¿Vitamina C para el coronavirus?, ¿la vitamina C realmente funciona contra el coronavirus?Ante la pandemia de covid-19, enfermedad causada por el nuevo coronavirus son muchas las dudas respecto a la prevención, por ejemplo, qué comer, remedios naturales o suplementación.

Particularmente, la relación entre el sistema inmunológico y covid ha causado gran interés y por ello, muchas personas han hecho compras masivas de vitamina C pues se ha dicho que la vitamina C fortalece el sistema inmunológico, sin embargo, ¿funciona la vitamina C para covid?

Conforme información de los National Institutes of Health (NIH) la vitamina C, también conocida como ácido ascórbico, es un nutriente hidrosoluble que se encuentra en ciertos alimentos pero que también se presenta en suplementos, fórmulas u otras mezclas.

Vitamina C para covid: ¿realmente funciona?

Al respecto, Armida Báez Saldaña, investigadora del departamento de Biología Celular y Fisiología del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), explica que incluso en la literatura antigua hay evidencia que la falta de vitamina C producía una enfermedad que hoy en día es rara pero que antes era frecuente entre marineros: el escorbuto.

La especialista también detalla que muchas infecciones aumentan el estrés oxidativo, una condición en la cual los fagocitos, células del sistema inmunitario presentes en la sangre, liberan agentes antioxidantes para desactivar los virus y eliminar bacterias:

"Los fagocitos usan un sistema especial de importación de ácido dehidroascórbico, que es una forma oxidada de la vitamina C. Cuando el ácido dehidroascórbico entra a la célula, se transforma en vitamina C y la protege por su potente acción antioxidante".

Además, refiere que cuando el sistema inmunitario responde a patógenos como los causantes de catarro común o influenza disminuyen los niveles de vitamina C en plasma, leucocitos y orina.

Báez también detalla, existen numerosos coronavirus que producen gripa o catarro común y en el caso del nuevo coronavirus SARS-CoV2, causante de la covid-19, está compuesto por una cadena de ARN envuelta por una proteína llamada ACE2 que se encuentra en las células de varios órganos como el corazón, riñones, pulmones y los que conforman el sistema digestivo, principalmente:

"La proteína ACE2 se encuentra en las células pulmonares llamadas neumocitos tipo II. El virus se multiplica dentro de la célula y al hacerlo termina matándola. Mientras esto sucede, el ARN del coronavirus es reconocido por las células del pulmón como un patógeno y se producen citocinas, sustancias que provocan inflamación y fiebre".

¿Hay evidencia científica de los efectos de la vitamina C para covid-19?

Información de la UNAM indica que existe evidencia en la literatura científica del efecto protector de altas dosis de vitamina C intravenosa, en experimentos de sepsis (fuerte infección en la sangre que provoca falla multiorgánica) inducida:

"Administrada vía intravenosa, la vitamina C ayuda a mantener la barrera epitelial alveolar y a reducir la actividad de los neutrófilos que producen inflamación sistémica provocada por la sepsis".

En China, el Hospital Zhongnan cuenta con un protocolo de investigación que inició el 14 de febrero de 2020. Este protocolo tiene como objetivo evaluar la eficacia clínica y la seguridad de la vitamina C en el tratamiento de la neumonía por covid-19:

"Ellos plantean la hipótesis de que la infusión de vitamina C puede mejorar el pronóstico de las infecciones agudas graves del tracto respiratorio. Se estima que el protocolo termine en septiembre de 2020".?

Además de lo anterior, en México, el subsecretario de Salud del gobierno federal, Hugo López-Gatell. ha aclarado que la vitamina C no funciona contra el coronavirus:

"La vitamina C, es un producto que comúnmente se asocia con la idea de que protege de las infecciones respiratorias. La vitamina C tiene un papel en los mecanismos del funcionamiento de los sistemas inmunes, ayuda a que funcione bien".

También dijo que una persona que come frutas y verduras ricas en vitaminas C tendrá sistema inmune estará facilitado, pero subrayó que eso no quiere decir que lo va a proteger.

Los beneficios de la vitamina C

Entre los beneficios de la vitamina C para el cuerpo, hasta ahora identificados, están:

- Producción de colágeno, proteína necesaria para la cicatrización de heridas.

- Mejora la absorción del hierro presente en los alimentos de origen vegetal.

- Contribuye al buen funcionamiento del sistema inmunitario para proteger al cuerpo contra enfermedades.

Finalmente, el efecto de la vitamina C para prevenir o tratar la covid, incluso "curarla" no está comprobado, por ello se deben evitar las compras masivas de vitamina C pese a que su efecto en el mantenimiento de la barrera epitelial alveolar se ha registrado. No hay un tratamiento específico y efectivo contra el nuevo coronavirus, tampoco una vacuna. La investigación al respecto está en curso pero resta esperar resultados para el mes de septiembre. Consulta siempre con un especialista y fuentes de información oficiales.