Velocidad de la epidemia en México es menor, pero sigue: López-Gatell

Hugo López-Gatell señaló que estamos ante una epidemia larga que terminará hasta octubre; se confirman 304,435 casos y 35,491 muertes por covid-19 en México

SUSANA CARRASCO

SUSANA CARRASCO 13/07/2020

13/07/2020 20:22 hrs.

Durante la conferencia de prensa correspondiente al 13 de julio de 2020, el Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, el Dr. Hugo López-Gatell, señaló que las cifras actuales indican que la velocidad a la que aumenta la epidemia de covid-19 en México es cada vez más lenta, pero recalcó que, aunque es una buena noticia, no significa que no siga, por lo que hizo un llamado a no bajar la guardia y mantener las medidas de prevención en la nueva normalidad.

“La velocidad a la que aumenta esta epidemia es cada vez menor, aunque eso no significa que no siga avanzando, lo hace, pero de forma más lenta”, indica.

El informe técnico diario indica que hasta el día de hoy, se confirman 304,435 casos totales y 35,491 muertes por covid-19 en México.

Riesgo de contagio de covid no se ha modificado

El funcionario señaló que el riesgo de contagio del virus SARS-coV-2 no se ha modificado ni tampoco su mecanismo de transmisión y recordó que la principal vía de transmisión es el contacto con las secreciones que se expulsan al hablar, toser, estornudar, cantar, etc.

Comentó que los aerosoles, es decir la nube de líquido de gotas microscópicas que todos producimos, pero no vemos, también es un mecanismo que contribuye a la efectividad de los contagios del covid-19, aunque hasta ahora se sabe que la forma más efectiva de adquirir la enfermedad es a través del contacto con las llamadas gotículas de las personas infectadas.

Por ello recordó mantener las medidas de prevención, como quedarse en casa, no tocarse la cara para no llevar las gotículas a los ojos, la nariz o la boca y si es necesario salir, se deben cuidar los aspectos de prevención, especialmente mantener en todo momento de la sana distancia (2 metros), evitar dar la mano y besos y hacer uso de cubrebocas y caretas.

Asímismo, el Subsecretario de Salud hizo un llamado a no esperar ante la aparición de los primeros síntomas de coronavirus, especialmente aquellas personas que pertenecen a los grupos más vulnerables. Por ello, indicó que ante síntomas como fiebre, tos, dolor de cabeza y garganta así como ojos rojos, se debe llamar al 911 para recibir las recomendaciones necesarias que permitan recibir atención médica inmediata.

TAMBIÉN LEE: ¿Qué hago si el cubrebocas me causa sensación se asfixia y ansiedad?

Se estima que 8 de cada 10 personas contagiadas con covid-19 se curan, por lo que López-Gatell señaló que no debe existir alarmismo al recibir el diagnostico e hizo énfasis en no automedicarse, mucho menos con antibióticos.

El experto también recordó que un porcentaje bajo de personas tienen riesgo de complicaciones, como personas con diabetes, obesidad, cáncer, VIH o que consumen medicamentos que les disminuye el sistema de defensas. Aquellas personas con familiares que padecen diabetes o hipertensión, también tienen un mayor riesgo de complicaciones, pues hasta la mitad de estas personas están enfermas y no lo saben hasta que se contagian de otras enfermedades como covid-19.

Estamos ante una pandemia larga

“No se debe olvidar que estamos ante una pandemia larga, en México se estima que terminará en octubre, pero es probable que puede surgir un nuevo brote cuando inicie la temporada de influenza”, señaló López- Gatell.

De acuerdo a las estimaciones, en el mundo es seguro que el virus que causa covid-19 permanecerá por al menos dos o tres años, donde habrá pequeños brotes continuamente.

“Por ello, es fundamental aplicar la nueva normalidad, donde adaptemos nuestra vida diaria a las medidas de prevención”, recalcó.

El Dr. López-Gatell subrayó que, al inicio, la pandemia de covid en México crecía en un 26% y hoy está creciendo a 1,4%, pero alertó que no debemos confundirnos, pues una cosa es la cantidad de personas que están enfermas y otra la velocidad a la que avanza la epidemia.

Al respecto, indicó que lo que se espera es que esta tendencia vaya a la baja, hasta llegar a 0, pero ello no significa que no hay casos, sino que las diferencias en la cantidad de casos de un día a otro son cada vez menores, “pero para llegar a ello nos falta un buen trecho, hasta octubre probablemente”.

De igual forma, indicó que en caso de detectar que el lugar en el que se vive está en alerta roja no debe ser motivo de miedo, simplemente se debe tomar en cuenta que se reside en una zona de alta transmisión y habrá que reforzar las medidas de prevención que ya se conocen.

SIGUE LEYENDO: 5 señales de que tu gel antibacterial para manos ya no es efectivo