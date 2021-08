Variante delta estaría detrás del aumento de covid en niños

La variante delta estaría detrás del aumento de casos de covid en niños . Según estimaciones de los los Centers for Disease Control and Prevention (CDC) , más del 80% de los casos nuevos de covid -19 en Estados Unidos han sido relacionados con la variante delta de covid y los expertos detallan que está claro que la dicha variante está detrás de las nuevas infecciones con el virus, aunque lo que se desconoce es si los niños que están infectados con la variante delta en realidad se están enfermando más gravemente de lo que lo hubieran hecho si hubieran contraído otra variante distinta a delta , que es aproximadamente el doble de transmisible que el virus original, tan infecciosa que muchos niños se están enfermando y se ha comparado con la varicela .

En ese sentido, en México la tercera ola de covid sigue su curso y ahora afecta con más fuerza a niñas, niños y adolescentes pues como revela información de la Secretaría de Salud (Ssa) y del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), revisada por La Silla Rota, en México se han infectado con el virus SARS-CoV-2 un total de 57 mil 490 menores de edad, entre el 12 de abril del 2020 y el 25 de julio de 2021.

Aunque aumentó significativamente la cifra de menores de edad que se han enfermado de covid, es menor al peor mes de la segunda ola, que fue diciembre, cuando se reportaron 7 mil 112, así como enero, cuando hubo 4 mil 929. Los estados con más menores infectados de coronavirus son: CDMX, Tabasco, Guanajuato, Estado de México y Nuevo León.

Al respecto, una publicación en La Silla Rota también advierte que el Hospital infantil de México "Federico Gómez", está lleno, esa es la información que dan en la ventanilla del hospital; una de las instituciones médicas con mayor prestigio en el país y en la cual llegan niños con enfermedades graves y catastróficas de todos lados.

Actualmente hay algunas pruebas emergentes, principalmente a partir de datos sobre adultos que informen acerca de la gravedad de la covid por variante delta, aunque hay estudios en países como Canadá, Escocia y Singapur que han sugerido que es más probable que la variante delta de covid conduzca a las unidades de cuidados intensivos o a la muerte.

Por otro lado, el doctor Jim Versalovic, jefe en patología pediátrica del Texas Childrens Hospital, en Houston hace énfasis en que no existe evidencia firme de que la enfermedad causada por la variante delta sea más grave:

"Ciertamente estamos viendo casos graves, pero hemos visto casos graves a lo largo de la pandemia".

Así, aunque no está claro si la variante delta causa covid más grave en los niños, su alto nivel de infecciosidas está ocasionando un aumento en la frecuencia de consultas pediátricas, según una publicación en The New York Times (NYT) que incluye la historia de Sophia Gomez, de 12 años quien estuvo hospitalizada durante seis días por la covid.

La mamá de Sophia explica que no pensó que su hija lo entendiera pero la menor es una de los aproximadamente 130 niños con covid-19 que fueron admitidos en un hospital de Estados Unidos.

La información en NYT también indica que ese número ha ido aumentando desde principios de julio; del 31 de julio al 6 de agosto, 216 niños con covid fueron hospitalizados todos los días, en promedio, casi igualando las 217 admisiones diarias durante el pico de la pandemia a principios de enero:

"Los puntos calientes del coronavirus se han visto particularmente afectados. En un solo día de la semana pasada, el Hospital de Niños de Arkansas, en Little Rock, tuvo 19 niños hospitalizados con covid; Johns Hopkins All Children's Hospital, en St. Petersburg, Florida, tenía 15; y Children´s Mercy Kansas City, en Missouri, tenían 12. Todos tenían varios hijos en la unidad de cuidados intensivos. Estos números han provocado preocupaciones de que lo que alguna vez pareció ser el lado positivo más pequeño, que covid-19 en su mayoría salvó a los niños, podría estar cambiando".

Por lo anterior, son muchos los especialistas que refieren estar recibiendo más niños críticamente enfermos que en cualquier punto anterior de la pandemia y que es probable que la variante delta altamente contagiosa sea la responsable:

"Todo el mundo está un poco nervioso por la posibilidad de que la variante delta pueda ser, de alguna manera, más peligrosa en los niños".

La mayoría de los niños con covid-19 tienen síntomas leves y todavía no hay suficiente evidencia para concluir que delta causa una enfermedad más grave en los niños que otras variantes, dicen los científicos:

"Lo que está claro es que una confluencia de factores, incluido el contagio de delta y el hecho de que las personas menores de 12 años aún no son elegibles para vacunarse, está enviando más niños al hospital, especialmente en áreas de Estados Unidos donde el virus está aumentando".

Síntomas de la variante delta de covid

Los síntomas principales de la variante delta son 5:

+ Fiebre

+ Escurrimiento nasal

+ Dolor de cabeza

+ Tos leve

+ Pérdida del olfato (muy rara vez)

