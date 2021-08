Variante delta de covid duplicaría riesgo de hospitalización: estudio

La variante delta de coronavirus llegó y empezó a causar estragos. En palabras de un estudio publicado el 27 de agosto en The Lancet, se presentó por primera vez en marzo de 2021 y en cinco meses se convirtió en el linaje predominante a nivel mundial.

No solo es la transmisión, también es una mayor peligrosidad y la investigación revela que la variante delta de coronavirus duplica el riesgo de que las personas necesiten ser hospitalizadas.

Variante delta de coronavirus: más peligrosa que Alpha y ¿causante de un padecimiento más grave?

The Lancet menciona que la variante delta de coronavirus tiene una mayor transmisibilidad que los demás tipos de covid y por ello se ha convertido en el linaje más presente en el mundo. Además, se tiene la sospecha de que se encuentra asociada con una enfermedad más grave que la variante Alpha, la cual anteriormente dominaba los contagios.

Debido a esto, el objetivo de los autores fue caracterizar la gravedad de la variante delta de coronavirus determinando el riesgo de los resultados de asistencia hospitalaria.

Para llegar a sus resultados, los investigadores hicieron un estudio de cohorte entre todas las personas infectadas por coronavirus en Inglaterra entre el 29 de marzo y el 23 de mayo, quienes fueron contagiados con la variante alfa o delta de la covid-19 por medio de la secuenciación del genoma completo.

El que no estuvieran vacunados influyó en los resultados. De acuerdo con The Lancet, las personas infectadas por alfa fueron ingresados en el hospital dentro de los 14 días que le siguieron a la toma de las muestras.

"196 pacientes con la variante delta vs 764 personas que tenían infección por Alpha fueron ingresados en el hospital o requirieron atención de emergencia dentro de los 14 días posteriores. La mayoría de los pacientes no estaban vacunados", se puede leer en esta revista científica. Pero aunque había más afectados por Alpha, los especialistas mencionaron que los brotes de la variante delta de coronavirus en los no vacunados podrían generar una mayor carga para los servicios de salud.

Luego de tomar en cuenta la etnia, el estado de vacunación y la edad, se reveló que el riesgo de necesitar admisión hospitalaria se duplicó (el incremento en el riesgo, según The Lancet, fue de 2.26 veces) con la variante delta de coronavirus en comparación con Alpha.

Esto se debe, explican, a que la asistencia a los servicios de emergencia combinados con la necesidad de hospitalización fue mayor para las personas que tenían la variante delta de coronavirus.

"Nuestros hallazgos sugieren que los afectados por la variante delta presentaban más del doble de riesgo de necesitar hospitalización en comparación con los infectados con alfa. Esto incluye un mayor uso de los servicios de emergencia y de hospitalización", concluyeron los expertos.