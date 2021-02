Vacunas en personas mayores reducirían mortalidad por covid en un 80%

El doctor López-Gatell pidió tener paciencia pues toda la población recibirá la vacuna, pero ahora se está dando prioridad a los más vulnerables

El doctor José Luis Alomía Zegarra, Director General de Epidemiología de la Secretaría de Salud informó que hay 2,217,621 casos estimados de covid-19 en México, así como 178,108 defunciones confirmadas.

De igual forma, indicó que los casos estimados, es decir, que presentaron síntomas en los últimos 14 días, representan el 3% de los casos. Así mismo, se destacó que hasta la fecha hay 249,217 esquemas completos de vacunación contra covid-19.

Ocupación hospitalaria por covid se mantiene a la baja

La ocupación hospitalaria a nivel nacional se mantiene en 38%, mostrando una tendencia a la baja desde hace varias semanas tanto en camas generales como con ventilador para pacientes graves o críticos.

Las camas de hospitalización general tienen una ocupación nacional del 37%, pues de las 31,740 camas totales, están ocupadas 11,870. Ningún estado del país supera el 70% de ocupación y solo 5 mantienen una ocupación de entre 50 y 69%.

-Ciudad de México (63%)

-Puebla (59%)

-Estado de México (59%)

-Morelos (55%)

-Guerrero (52%)

Por su parte, 27 estados mantienen una ocupación menor al 50%.

Respecto a la ocupación de camas con ventilador, se encuentra en un 40% a nivel nacional, pues de las 11,566 camas totales, están ocupadas 4,585.

Ningún estado tiene más del 70% de ocupación y 4 mantienen una ocupación de entre 50 y 69%.

-Ciudad de México (65%)

-Colima (55%)

-Estado de México (52%)

-Nuevo León (50%)

28 estados tienen una ocupación menor al 50%.

Avance de la vacunación contra covid-19

En cuanto al avance diario de la vacunación, tan solo el 18 de febrero se aplicaron 217,438 dosis, lo que muestra un aumento importante en comparación con días anteriores, esto debido a que se mantiene la aplicación en personal médico y personas de la tercera edad.

En total, se han aplicado desde el inicio de la Estrategia Nacional de Vacunación (24 de diciembre), 1,318,055 dosis.

Vacunas en personas mayores reducen la mortalidad en 80%

El avance de vacunación contra covid-19 en personas mayores está en un 50% respecto al embarque que llegó al país el 14 de febrero, que contenía un total de 860,450 dosis de la vacuna AstraZeneca, de las cuales se han aplicado 426,494 dosis a lo largo del país.

El doctor Hugo López-Gatell, Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, indicó que el próximo domingo 21 de febrero llegará un embarque de la vacuna rusa Sputnik V a México, la cuál se aplicará en personas adultas mayores que viven en una zona urbana del país donde ha habido alta mortalidad.

"La razón es proteger a las personas más vulnerables y garantizar que la vacuna llegue en las mejores condiciones, porque también requiere de ultra congelación", destacó.

"Al dar prioridad en la vacunación a los adultos mayores buscamos reducir la mortalidad por covid-19 en un 80%", agregó.

El experto pidió a la población tener paciencia para recibir la vacuna contra covid-19, pues todos la recibirán, aunque ahora se busca proteger a los más vulnerables. También pidió no hacer trampa ni buscar vacunarse cuando todavía no corresponde, pues en Ciudad de México, algunas personas acudieron a los módulos de vacunación de alcaldías que no corresponden a su domicilio.

La aplicación de las segundas dosis de la vacuna de Pfizer-BioNTech también continúa en personal médico y hasta el momento, se ha tenido un avance del 40%, pues se han aplicado 624,881 primeras dosis y 249,217 segundas dosis en total.

El monitorio a ESAVI o eventos supuestamente atribuibles a la vacuna contra covid-19 muestra que hay un total de 6,845 casos, de los cuales 6,786 corresponden a efectos causados por la vacuna de Pfizer-BioNTech y 59 a la de AstraZeneca.

