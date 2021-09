Investigadores de cinco instituciones, respaldados por fondos de los Institutos Nacionales de Salud en Estados Unidos, realizarán estudios de un año para examinar cualquier relación entre la vacunación y la menstruación irregular, y para disipar las preocupaciones que podrían impedir que las mujeres quieran vacunarse.

¿Vacunas covid afectan el período menstrual de la mujer?

Hasta el momento no está comprobado que la vacuna pueda alterar los períodos menstruales de la mujer ya que no se ha demostrado un vínculo entre la vacunación y los cambios en la menstruación, y los expertos en salud pública reiteran que las vacunas son seguras, efectivas y necesarias para poner fin a la pandemia. Sin embargo, es una realidad que algunas mujeres han experimentado alteraciones en sus ciclos menstruales pero no se han recopilado estos cambios durante ensayos clínicos.

"Este es un tema importante que se pasa por alto", señala el Doctor Hugh Taylor, presidente del departamento de obstetricia, ginecología y ciencias reproductivas de la Facultad de Medicina de Yale en Estados Unidos, quien además dijo que ha escuchado de sus propios pacientes acerca de las diferencias en sus períodos después de recibir la vacuna.

"Mucha gente tiene menstruación irregular por todo tipo de razones, entonces, ¿esto es realmente diferente en las personas con la vacuna, o es simplemente que cuando las personas la tienen, la relacionan con la vacuna?", señaló el experto.

¿Cómo será la investigación que realicen?

La investigación será realizada por equipos de la Universidad de Boston, la Facultad de Medicina de Harvard, la Universidad Johns Hopkins, la Universidad Estatal de Michigan y la Universidad de Salud y Ciencias de Oregon. Los estudios incluirán participantes de todas las edades y a mujeres que aún no se han vacunado, incluidas las que planean recibir las vacunas y las que no, para estudiar sus ciclos menstruales antes y después.

La salud menstrual puede ser un reflejo de la salud general de la mujer, señalan algunos médicos. Pero explican que varios factores diferentes pueden afectar temporalmente el período de una mujer, incluido el estrés, la enfermedad o los cambios en el estilo de vida. Los ciclos menstruales, incluida la duración y el flujo de un ciclo menstrual, también varían mucho de una persona a otra.

Siete de cada diez mujeres notó cambios en su ciclo menstrual según una encuesta

La Universidad de Granada y el Hospital Universitario San Cecilio de Granada, España también se encuentran realizando un estudio científico, el Proyecto Eva, liderado por la profesora Laura Baena, en el que se trata de evaluar si la vacunación está asociada con los cambios menstruales.

El estudio cuenta con tres ramas, la primera es un cuestionario online que ya cuenta con cerca de 14 mil respuestas y que sin ser datos definitivos y aún no publicados, más del 70 por ciento de las mujeres que han participado refieren haber presentado cambios en su regla tras la vacunación, entre ellos aumento del sangrado, sangrado más frecuente y retrasos en la menstruación, entre otros.

Una segunda rama se centra en el seguimiento a lo largo de un año de algo más de 100 mujeres, desde antes de la vacunación, y si estos trastornos se presentan poder caracterizarlos; entre ellas y sin haber finalizado el estudio, cerca del 30 por ciento dicen estar presentando algún tipo de alteración.

En una tercera rama, se está realizando análisis de sangre de un subgrupo de estas voluntarias (antes, entre dosis y tras la última dosis de la vacuna) para intentar estudiar el mecanismo biológico que pueda estar implicado.

Habrá que esperar que las investigaciones que estudian una relación entre la vacunación contra covid y las alteraciones del ciclo menstrual terminen para poder sacar una conclusión, por lo mientras, lo mejor es vacunarse para así disminuir la probabilidad de que termines en el hospital por una posible infección de coronavirus.

