Los investigadores no han podido concluir si esto se debe a la aparición de la variante delta o que la vacuna sea menos efectiva con el paso del tiempo.

A finales del 2020 cuando se inició la vacunación en Estados Unidos en los profesionales de la salud, las dosis aplicadas brindaron una fuerte protección contra la infección para los trabajadores, pero se han visto menos efectivas a medida que la variante delta que es altamente contagiosa es la que ahora domina gran parte del mundo.

Vacunas contra covid reducen su efectividad, ¿a qué se debe?

Los investigadores no tienen claro si la disminución se debe a la aparición de la variante delta o al período de tiempo prolongado desde que comenzaron a aplicarse las vacunas. La eficacia de la vacuna mostró posibles signos de disminución a partir de cuatro meses después de que se implementara por primera vez.

"Lo que estábamos tratando de averiguar es: ¿se trata de delta o se trata de una eficacia menguante?" dijo Ashley Fowlkes, epidemióloga del equipo de respuesta de covid-19 en los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, y autora principal del estudio. "Nuestra conclusión es que realmente no podemos decirlo".

Los investigadores siguieron a miles de socorristas, trabajadores de la salud y otras personas que no podían trabajar de forma remota en ocho ubicaciones en Arizona, Florida, Oregon, Texas, Utah y Minnesota. Los participantes fueron evaluados para detectar la infección por coronavirus cada semana durante 35 semanas, así como cada vez que desarrollaron síntomas similares a los de covid.

La mayoría de los trabajadores vacunados recibieron la vacuna Pfizer-BioNTech; un tercio recibió la vacuna Moderna y el 2 por ciento la vacuna Johnson & Johnson.

(Foto: Pinterest)

Cuando inició la vacunación la efectividad fue muy alta pero ha ido disminuyendo

En general, las vacunas redujeron las infecciones entre los trabajadores vacunados en un 80 por ciento desde el 14 de diciembre, cuando comenzó la campaña de vacunación en Estados Unidos, hasta el 14 de agosto, en comparación con los trabajadores no vacunados. (Los resultados se ajustaron por factores que incluyen ocupación, características demográficas, frecuencia de contacto social cercano y uso de máscara).

Pero mientras que las inyecciones redujeron las infecciones en un 91 por ciento antes de la aparición de la variante delta, su protección se redujo al 66 por ciento a medida que la variante se volvió dominante en cada región.

"Realmente queríamos que la gente supiera que estábamos viendo una disminución en la efectividad de la vacuna en la protección contra cualquier infección, sintomática o asintomática, ya que la variante delta se volvió dominante", señaló el doctor Fowlkes.

Estudios aseguran que es el tiempo lo que provoca que la efectividad disminuya

La protección contra el coronavirus que dan las vacunas de Pfizer/BioNtech y de Oxford/AstraZeneca disminuye significativamente después de seis meses, indicó un estudio británico, cuyos autores abogan por dosis de refuerzo.

Un mes después de la segunda dosis, la eficacia de la vacuna de Pfizer es de un 88 por ciento, una protección ante eventuales contagios que desciende al 74 por ciento entre cinco y seis meses después de la inyección, según el último análisis del estudio Zoe Covid.

Para la vacuna de AstraZeneca, la eficacia pasa del 77 por ciento un mes después de la segunda dosis al 67 por ciento entre cuatro y cinco meses después.

El estudio se realizó a partir de datos de alrededor de un millón de usuarios de la aplicación Zoe, puesta en marcha por un grupo privado homónimo.

Investigadores del King's College de Londres y del equipo de Zoe analizaron así los datos de los contagios ocurridos entre el 26 de mayo y el 31 de julio de 2021 en personas vacunadas que descargaron la aplicación entre el 8 de diciembre y 3 de julio de 2021.

Varios países estudian administrar una dosis de refuerzo, entre ellos el Reino Unido que quiere aplicarlas a las personas de riesgo a partir de septiembre, pese a las reticencias de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

(Foto: Pinterest)

Aunque la efectividad ha bajado, la vacuna sigue siendo una gran protectora

"Pero también queremos reforzar que el 66 por ciento de efectividad es un número realmente alto. No es el 91 por ciento, pero sigue siendo una reducción de dos tercios en el riesgo de infección entre los participantes vacunados", dijo el doctor Fowlkes.

Quien también señaló que la disminución de la eficacia debe de interpretarse con precaución ya que el periodo de observación donde la variante delta ha sido dominante es corto y el número total de infecciones es pequeño.

Las vacunas son un alto protector ante el covid-19

Otro estudio de los CDC analizó las infecciones y hospitalizaciones en el condado de Los Ángeles del 1 de mayo al 25 de julio de este año. Si bien las personas vacunadas se infectaron, los investigadores concluyeron que entre los no vacunados, las tasas de infección eran 4.9 veces más altas y la tasa de hospitalización era 29 veces más alta.

De las 43 mil 127 infecciones conocidas en el condado de Los Ángeles entre los residentes de 16 años o más, el 25 por ciento se produjo en personas completamente vacunadas, el 3.3 por ciento en personas parcialmente vacunadas y el 71.4 por ciento en personas no vacunadas. (La proporción de residentes del condado de Los Ángeles completamente vacunados aumentó al 51 por ciento el 25 de julio, desde el 27 por ciento el 1 de mayo).

El tres por ciento de las personas vacunadas fueron hospitalizadas, el 0.5 por ciento ingresó en unidades de cuidados intensivos y el 0.2 por ciento requirió ventilación mecánica. Las tasas comparables para las personas no vacunadas fueron del 7.6 por ciento, 1.5 por ciento y 0.5 por ciento, informó el estudio.

Aquellos que fueron hospitalizados a pesar de la vacunación también eran, en promedio, mayores que los no vacunados que fueron hospitalizados. La tasa de mortalidad entre los vacunados fue menor: 0.2 por ciento, en comparación con 0.6 por ciento entre los no vacunados. La edad media al morir también fue mayor entre los vacunados, 78 años, en comparación con una edad media de 63 entre los no vacunados.

Sigue leyendo: ¿Inmunidad natural contra covid protege mejor que las vacunas?

(Con información de: New York Times)